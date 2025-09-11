Borderlands 4 kommt im September 2025 – Erfahre die neuen Harlowe-Fähigkeiten!

Die Veröffentlichung von Borderlands 4 steht unmittelbar bevor und die Vorfreude unter den Fans ist groß. In dieser neuen Episode des beliebten Franchise schlüpfst du erneut in die Rolle eines Vault Hunters, und diesmal gibt es viel Neues zu entdecken. Borderlands 4 wurde von Gearbox Software entwickelt und erscheint offiziell am 12. September 2025 für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S. Die Nintendo Switch 2 Version folgt am 3. Oktober 2025.

Was macht Harlowe so besonders?

Welche Fähigkeiten hat Harlowe in Borderlands 4? Harlowe ist eine der faszinierendsten neuen Figuren in Borderlands 4. Sie ist eine ehemalige Maliwan-Kampfwissenschaftlerin und nutzt ihre Fähigkeiten zur Manipulation des Schlachtfeldes und der Elemente. Harlowe besitzt drei einzigartige Fähigkeitsbäume, die jeder für sich auf unterschiedliche Spielweisen abzielen. Diese Bäume sind Creative Bursts, Seize the Day und Cosmic Brilliance.

Im Creative Bursts-Baum liegt der Fokus auf dem Chroma Accelerator, der vor allem für elementaren Schaden und Status-Effekte genutzt wird. Seize the Day hingegen ermöglicht es Harlowe, mehrere Gegner in Stasis zu versetzen und so den Schaden zu teilen. Cosmic Brilliance bietet viele Team-Buffs, aber auch einige egoistische Vorteile, wie etwa das Verstärken des eigenen Nahkampfschadens.

Die besten Harlowe Builds

Welche Builds sind für Harlowe am effektivsten? Es gibt verschiedene effektive Builds für Harlowe, die jeweils unterschiedliche Spielstile unterstützen. Drei der besten Builds sind Creative Bursts/Chroma Accelerator, Ties That Bind V2 und Nuclear Winter.

Der Creative Bursts/Chroma Accelerator-Build maximiert Harlowes Fähigkeit, elementaren Schaden auszuteilen, insbesondere mit Radiationschaden. Dieser Build nutzt Skills wie Neutron Capture und Fissile Launcher, um den Schaden erheblich zu steigern und Gegner effektiv zu entangeln.

Die besten Perks und Skills

Welche Skills sollte man für Harlowe wählen? Der Schlüssel zu einem starken Harlowe-Build ist die gezielte Auswahl von Skills und Perks. Im Creative Bursts/Chroma Accelerator-Build solltest du auf Skills wie Fuzzy Math, Elementary und Enriched setzen, um den Status-Effekt-Schaden zu maximieren. Weitere wichtige Skills sind Carry the One und Chain Reactor, um den Entanglement-Effekt zu verstärken.

Im Ties That Bind V2-Build liegt der Fokus auf den Skills des Seize the Day-Baums. Hier sind Skills wie Ripple Effect und Triple Point entscheidend, um maximalen Kryo-Schaden zu verursachen. Parallel Circuit und Strange Attractor sind ebenfalls von großer Bedeutung, um den Schaden der Waffen zu steigern.

Teamplay und Kooperationsmöglichkeiten

Wie unterstützt Harlowe das Team? Der Cosmic Brilliance-Build ist besonders für Teamplay geeignet. Er bietet zahlreiche Buffs für die Teammitglieder und verstärkt die Schilde und den Waffenschaden der Verbündeten. Skills wie Mains Hum und Distribution Function sind entscheidend, um den maximalen Nutzen aus dieser Ausrichtung zu ziehen.

Zusätzlich bietet der Nuclear Winter-Build eine hervorragende Möglichkeit, Gegner mit Kryo- und Strahlungsschaden zu überziehen, während du und deine Verbündeten innerhalb der Flux Generator-Fähigkeit Boni erhalten. Das macht diesen Build ideal für kooperative Spielsitzungen.

Fazit und Empfehlungen

Welcher Build ist der richtige für dich? Die Wahl des richtigen Builds hängt stark von deinem bevorzugten Spielstil ab. Möchtest du hohen Einzelschaden und Status-Effekte ausnutzen, ist der Creative Bursts/Chroma Accelerator-Build die beste Wahl. Für diejenigen, die gerne in Gruppen spielen, bietet der Cosmic Brilliance-Build viele Vorteile.

Experimentiere mit den verschiedenen Fähigkeitsbäumen und finde heraus, welcher am besten zu deinem Spielstil passt. Borderlands 4 bietet viele Möglichkeiten zur Anpassung und erlaubt es dir, deine Spielweise individuell zu gestalten. Teile uns gerne in den Kommentaren mit, welcher Harlowe-Build dein Favorit ist!