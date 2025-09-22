Borderlands 4 erreicht 2,5 Millionen Verkäufe trotz anfänglicher PC-Probleme

Borderlands 4, der neueste Ableger der beliebten Looter-Shooter-Reihe, scheint auf dem besten Weg zu einem weiteren großen Meilenstein zu sein. Weniger als zwei Wochen nach seiner Veröffentlichung hat das Spiel bereits 2,5 Millionen Einheiten verkauft und nähert sich schnell der Marke von drei Millionen verkauften Kopien. Dieses beeindruckende Ergebnis wurde trotz anfänglicher Leistungsprobleme auf dem PC erzielt, die mittlerweile von Gearbox Software durch einen Patch größtenteils behoben wurden.

Einführung in die Welt von Kairos

Was macht die Spielwelt von Borderlands 4 so besonders? In Borderlands 4 haben du und deine Freunde die Gelegenheit, die massive offene Welt von Kairos zu erkunden, ein Novum in der Geschichte der Franchise. Die nahtlose Welt ohne Ladebildschirme, neue Fahrzeuge und Traverse-Werkzeuge wie einen Greifhaken bieten eine erfrischende Spielerfahrung. Das Spiel kann alleine oder im Koop-Modus mit bis zu drei weiteren Spielern erlebt werden.

Die Handlung spielt sechs Jahre nach dem sogenannten Moonfall-Vorfall, bei dem Elpis, der Mond von Pandora, über Kairos auftauchte und dessen Schutzbarriere zerstörte. Du übernimmst die Rolle eines Kammerjägers, der den Widerstand gegen den Diktator, den Zeitwächter, anführt und nach geheimen außerirdischen Schätzen sucht.

Kritische Rezeption und Verkaufszahlen

Wie wurde Borderlands 4 von Kritikern und Spielern aufgenommen? Borderlands 4 erhielt eine 83 auf Metacritic, was zwei Punkte über dem direkten Vorgänger Borderlands 3 liegt. Kritiker und Fans lobten insbesondere das Gunplay, die Charakterentwicklung und den verfeinerten Humor und Ton des Spiels. Trotz dieser positiven Kritiken hinken die Verkaufszahlen des Spiels hinter denen von Borderlands 3 zurück, das in den ersten fünf Tagen über fünf Millionen Mal verkauft wurde.

Ein Grund für die vergleichsweise verhaltenen Verkaufszahlen könnte die vorherige Enttäuschung der Fans über Borderlands 3 und den wenig erfolgreichen Borderlands-Film sein. Diese Faktoren könnten dazu geführt haben, dass die Begeisterung der Community etwas nachgelassen hat.

Erweiterung auf neue Plattformen

Welche neuen Plattformen könnten die Verkaufszahlen noch weiter steigern? Borderlands 4 wird am 3. Oktober 2025 für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Diese Veröffentlichung dürfte den Verkaufszahlen einen weiteren Schub geben, da die Zugänglichkeit auf einer neuen Plattform mehr Spieler anziehen könnte.

Die Erweiterung auf die Switch 2 zeigt, dass Gearbox und 2K bereit sind, das Spiel einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen, was den Gesamterfolg von Borderlands 4 weiter festigen könnte.

Einfluss auf die Borderlands-Reihe

Wie könnte Borderlands 4 die Zukunft der Franchise beeinflussen? Borderlands 4 hat das Potenzial, die Reihe nach den gemischten Reaktionen auf Borderlands 3 wieder in ein positives Licht zu rücken. Mit einer stetig wachsenden Spielerbasis, positiven Kritiken und der Erkundung neuer Plattformen könnte dieses Spiel ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Franchise sein.

Die Aufnahme von neuen Spielmechaniken und die Rückkehr beliebter Charaktere tragen dazu bei, dass Borderlands 4 sowohl für langjährige Fans als auch für Neulinge interessant bleibt.

Was denkst du über die Entwicklung von Borderlands 4? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren!