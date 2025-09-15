Borderlands 4: Entwicklerversprechen – Patches für bessere PC-Performance

Gearbox Software hat mit Borderlands 4 ein weiteres Kapitel in seiner beliebten Looter-Shooter-Serie veröffentlicht. Doch trotz eines ordentlichen Starts hat das Spiel für einige negative Schlagzeilen gesorgt, insbesondere was die PC-Leistung betrifft. Der CEO von Gearbox Entertainment, Randy Pitchford, hat auf die Kritik aus den sozialen Medien reagiert.

Randy Pitchfords Reaktion

Wie hat Randy Pitchford auf die Kritik reagiert? Pitchford, der für seine oft kontroversen Reaktionen bekannt ist, ließ die Bemerkungen über die PC-Performance von Borderlands 4 nicht unkommentiert. Er verwies auf die Komplexität der modernen Spielentwicklung und betonte, dass das Team kontinuierlich an Verbesserungen arbeitet. Pitchford zeigte Verständnis für die Frustration der Spieler, appellierte jedoch an die Geduld der Community, da Patches und Updates bereits in Arbeit seien.

Randy Pitchford ist kein Unbekannter in der Gaming-Industrie. Mit einer Karriere, die bei 3D Realms begann, hat er an Titeln wie Duke Nukem 3D gearbeitet, bevor er 1999 Gearbox Software mitgründete. Unter seiner Führung hat Gearbox zahlreiche erfolgreiche Spiele veröffentlicht, darunter die Borderlands-Serie, die weltweit über 100 Millionen Mal verkauft wurde.

Borderlands 4 im Überblick

Was bietet Borderlands 4 den Spielern? Borderlands 4 ist am 12. September 2025 für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S erschienen und wird am 3. Oktober 2025 für die Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Das Spiel bietet ein nahtloses Spielerlebnis ohne Ladebildschirme und führt neue Fahrzeuge und Werkzeuge wie den Greifhaken ein. Spieler können sowohl solo als auch kooperativ mit bis zu drei weiteren Spielern in die Welt von Kairos eintauchen.

Die Handlung von Borderlands 4 dreht sich um den Kampf gegen den Diktator namens Zeitwächter und seine synthetische Armee. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Kammerjägers, der die Widerstandsbewegung anführt. Zu den spielbaren Charakteren gehören neue Figuren wie Rafa der Exo-Soldat und Vex die Sirene, während bekannte NPCs wie Miss Mad Moxxi und Marcus Kincaid zurückkehren.

Spielerfeedback und Ausblick

Wie wird Borderlands 4 von der Community aufgenommen? Trotz der Kritik an der PC-Performance hat Borderlands 4 überwiegend positive Bewertungen von Kritikern erhalten. Viele loben die nahtlose Welt und die neuen Gameplay-Elemente, während andere die technische Umsetzung auf dem PC bemängeln. Gearbox arbeitet an Updates, um die Spielerfahrung zu verbessern und die Performance-Probleme zu beheben.

Der Erfolg von Borderlands 4 wird sich in den kommenden Monaten zeigen, wenn die Community die neuen Inhalte erkundet und Gearbox die versprochenen Verbesserungen liefert. Die Veröffentlichung auf der Nintendo Switch 2 könnte ebenfalls für zusätzlichen Schwung sorgen, da das Spiel eine breitere Zielgruppe erreicht.

Was denkst du über die Performance von Borderlands 4 auf dem PC? Teile deine Erfahrungen und Meinungen in den Kommentaren!