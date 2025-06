Borderlands 4 bereitet Foto-Modus vor – Was Fans erwartet

Die Gaming-Community ist in Aufregung, denn Borderlands 4, eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres, wird nach dem Launch ein sehr begehrtes Feature erhalten. Der neueste Teil der beliebten Reihe, entwickelt von Gearbox Software und veröffentlicht von 2K, wird voraussichtlich am 12. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Die Fans können sich auf eine spannende Rückkehr in die Welt der Looter-Shooter freuen, auch wenn nicht alle Features sofort verfügbar sein werden.

Ein Blick auf das kommende Feature

Was erwartet dich in Borderlands 4? Gearbox Software hat bestätigt, dass Borderlands 4 nach der Veröffentlichung ein Foto-Modus-Update erhalten wird. Dieses Feature wird nicht von Anfang an verfügbar sein, da sich das Entwicklerteam derzeit auf die Optimierung der Kernfunktionen und Verbesserung der Lebensqualität im Spiel konzentriert. Ein Foto-Modus, der es dir ermöglicht, visuell beeindruckende Momente in der Borderlands-Welt festzuhalten, wird nachträglich hinzugefügt.

Der kreative Leiter von Borderlands 4, Graeme Timmins, hat kürzlich auf Twitter das kommende Feature angekündigt. Er erklärte, dass der Foto-Modus bereits in Planung ist und erste Arbeiten daran begonnen haben. Dies bedeutet, dass die Wartezeit bis zur Verfügbarkeit des Features nach dem Release nicht allzu lange dauern dürfte. Foto-Modi sind typischerweise in Drittpersonenspielen zu finden, und es wird interessant sein zu sehen, wie Gearbox diesen Modus in das First-Person-Gameplay von Borderlands integriert.

Spielerische Freiheit und neue Erlebnisse

Wie erweitert Borderlands 4 das Spielerlebnis? Borderlands 4 wird als das bislang offenste und freieste Spiel der Serie beschrieben. Gearbox hat angekündigt, dass die Welt des Spiels nahtlos sein wird, ohne Ladebildschirme beim Erkunden neuer Gebiete. Dies wird den Spielern ein immersiveres Erlebnis bieten, während sie die neuen Fahrzeuge und Werkzeuge wie den Greifhaken nutzen können.

Das Spiel verspricht, das größte und offenste Erlebnis der Borderlands-Serie zu bieten, während es den typischen humorvollen Ton beibehält. Spieler werden in die Rolle eines Kammer-Jägers schlüpfen, der auf der Suche nach geheimen Alien-Schätzen die Widerstandsbewegung gegen einen tyrannischen Diktator anführt. Diese neue Erzählung und der Schauplatz Kairos bieten eine frische Kulisse für die bekannten Borderlands-Abenteuer.

Wirtschaftliche Herausforderungen und Fan-Reaktionen

Welche Kontroversen gab es um den Preis des Spiels? Die Preisgestaltung von Borderlands 4 hat im Vorfeld der Veröffentlichung für Diskussionen gesorgt. Als ein Fan Bedenken äußerte, dass das Spiel möglicherweise 80 Euro kosten könnte, reagierte Gearbox-CEO Randy Pitchford ungeschickt. Er erklärte, dass er die Preise nicht kontrolliere, aber echte Fans diesen Preis zahlen würden. Dies führte zu Kontroversen, insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Letztendlich wurde der Preis auf 70 Euro festgelegt, was die Situation etwas entspannte.

Diese Preisdebatte zeigt, wie wichtig es ist, die Balance zwischen Entwicklungskosten und dem, was Fans bereit sind zu zahlen, zu finden. Trotz dieses kleinen Stolpersteins bleibt die Vorfreude auf Borderlands 4 groß, da das Spiel viele neue Features und Verbesserungen verspricht.

Sammleredition und Plattformen

Welche exklusiven Inhalte bietet die Sammleredition? Die Sammleredition von Borderlands 4 wird exklusiv bei GameStop erhältlich sein. Diese Edition könnte für Sammler und Hardcore-Fans von großem Interesse sein, da sie oft spezielle physische und digitale Inhalte bietet, die nicht in der Standardversion enthalten sind.

Borderlands 4 wird zunächst auf den wichtigsten Plattformen wie PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht. Eine Veröffentlichung für die Nintendo Switch 2 ist ebenfalls geplant, allerdings zu einem späteren Zeitpunkt. Diese breite Verfügbarkeit stellt sicher, dass möglichst viele Gamer das neue Abenteuer erleben können.

Was hältst du von der Entscheidung, den Foto-Modus erst nach dem Launch hinzuzufügen? Teile deine Meinung in den Kommentaren! Freust du dich auf Borderlands 4 oder gibt es andere Spiele, die deine Aufmerksamkeit in diesem Jahr fesseln werden?