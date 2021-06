Battlefield 2042: Alle 4 Spielmodi in der Übersicht

Kurz nach der offiziellen Ankündigung von Battlefield 2042 wurden bereits erste Einzelheiten über das Spiel veröffentlicht. Neben den Karten und Spezialfähigkeiten wurden nun auch die vier Spielmodi vorgestellt, die euch im neuen Teil der Reihe erwarten.

Battlefield 2042 wird vier Spielmodi haben

Mit Das ganze Ausmaß des Krieges, das Eroberung und Durchbruch beinhaltet, integriert EA zwei beliebte Modi ins neue Spiel. An denen können nun bis zu 128 Spieler*innen gleichzeitig teilnehmen.

Wegen der hohen Teilnehmerzahl wird sich das Spielgeschehen bei der Eroberung auf verschiedene Bereiche verteilen, wodurch die großen Karten gut zum Einsatz kommen.

Beim Durchbruch kämpfen zwei Teams gegeneinander um verschiedene Sektoren, wobei die eine Gruppe den Bereich verteidigt und die andere versucht, ihn für sich zu gewinnen. Durch die Größe bieten sich neue taktische Möglichkeiten, die großen Teams strategisch einzusetzen.

© EA/PlayCentral.de

Über den dritten Spielmodus von „Battlefield 2042“ ist noch nicht viel bekannt. Die Gefahrenzone soll für ein intensives Erlebnis sorgen, das diverse Sandbox-Elemente aus der Reihe miteinander vereint.

Zusätzlich wird es einen vierten, bisher unbekannten Modus geben. Auf der offiziellen Website ist dieser als [Geschwärzt] angegeben, weitere Informationen wird es bei der EA Play Live am 22. Juli geben. Diese mysteriöse Option richtet sich extra an die langjährigen Fans und soll ganz neue Möglichkeiten mit sich bringen.

Das ganze Ausmaß erwartet euch

Um euch die Wartezeit bis zur Enthüllung etwas zu verkürzen, gibt es bei der Weltpremiere am 13. Juni erstmals Gameplay von „Battlefield 2042“ zu sehen.

Das von DICE entwickelte Spiel erscheint am 22. Oktober 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox X/S und PCs und verschlägt euch in ein postmodernes Kriegssetting. Dabei wird eine möglichst authentische Umgebung durch futuristische Elemente ergänzt.