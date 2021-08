Battlefield 2042: Erster technischer Test findet Mitte August statt

Update vom 4. August: Es gibt neue Informationen zu dem ersten technischen Test von Battlefield 2042. Wie es heißt, werden in der kommenden Woche E-Mail-Einladungen an ausgewählte Spieler*innen verschickt, in denen detailliert beschrieben wird, wie an dem Test teilgenommen werden kann. Dieser läuft vom 12. bis 16. August und umfasst täglich bestimmte dreistündige Zeitfenster.

Da der Test einer Geheimhaltungsvereinbarung unterliegt, werden im Rahmen dieses Zeitraums wohl höchstens unautorisierte Leaks in das Internet gelangen, aber keine offiziellen Informationen. Spieler*innen, die sich für ein EA Playtesting-Profil angemeldet haben, haben die Möglichkeit, am Test teilzunehmen. EA betonte allerdings, dass die Anmeldung keinen Zugang zum technischen Test garantiert. Schließlich werde nur eine kleine Anzahl von Teilnehmer*innen eingeladen. Der Test gilt nur für PS5, Xbox Series X/S und den PC.

Eine offene Beta für „Battlefield 2042“ wird erst im September 2021 und damit rund einen Monat vor dem offiziellen Releasetermin stattfinden. Spieler*innen, die das Spiel vorbestellen, erhalten früheren Zugang zur Open Beta.

Update vom 15. Juli: Im Rahmen eines großen Artikels, hat EA einige Fragen zu Battlefield 2042 beantwortet. Darunter auch, dass der private, technische Test nicht mehr im Juli 2021 stattfinden wird.

Auf wann wurde der Test verschoben? Ein genaues Datum gibt es nicht, aber es soll jetzt im Spätsommer so weit sein. Die Verschiebung wurde damit begründet, dass die Crossplay-Funktion ebenfalls getestet werden soll. Somit wird der geschlossene Test sehr wahrscheinlich auch auf der Xbox Series X/S und der PlayStation 5 stattfinden. Da EA aber einen Marketing-Deal mit Microsoft hat, könnten die Xbox-Konsolen bevorzugt werden.

So einfach erhöht ihr eure Chancen am Battlefield 2042-Test teilzunehmen

Mit der Verschiebung erschafft EA aber eine neue Möglichkeit, um am privaten Test teilnehmen zu können. Auf der offiziellen Seite für das EA-Playtesting könnt ihr euch mit eurem EA-Account einloggen und dann für das Testprogramm anmelden. Über E-Mail oder per Anruf wird sich EA dann bei euch melden, um mitzuteilen, dass ihr an einem Test teilnehmen könnt.

Habt ihr euch auf der Seite registriert, dann könnt ihr noch euer Profil aktualisieren sowie verfügbare Konsolen Genrepräferenzen angeben. Ansonsten müsst ihr auf euer Glück hoffen, eine Einladung zu bekommen. Wann sich EA aber zum ersten Test von „Battlefield 2042“ äußert, ist derzeit nicht bekannt.

Originalmeldung vom 11. Juni 2021: Battlefield 2042 wurde vor wenigen Tagen enthüllt und jetzt gibt es Infos zu ersten Testphasen. Wer kaum abwarten kann und großer Battlefield-Fan ist, könnte jetzt mit viel Glück bereits im Juli zocken.

Erster Test nur für absolute Battlefield-Superfans

Zwar gibt es noch kein Gameplay aber bereits jetzt hat EA die erste Chance angekündigt, um „Battlefield 2042“ anspielen zu können. Und zwar wird es einen technischen Test Anfang Juli für den PC geben, der nur unter strengen Auflagen mit einer Vertraulichkeitserklärung stattfindet.

Eine spezielle Registrierung für den technischen Test gibt es nicht. EA und DICE suchen sich selbst die Spieler*innen aus, die teilnehmen dürfen. Ihr müsst also einer Gruppe von Battlefield-Superfans angehören, die sich durch unbekannte Bedingungen qualifizieren. Wenn ihr viel Glück habt, könntet ihr tatsächlich zu dieser Gruppe gehören und im Juli „Battlefield 2042“ ausprobieren.

Das soll im technischen Test spielbar sein:

Modus Eroberung wird spielbar sein

wird spielbar sein Eine der sieben Karten (Orbital)

(Orbital) Vier der Spezialisten

Neue Waffen, Fahrzeuge (Helikopter, Jets) und mehr

In Orbital kämpft ihr auf dem Boden während eines Raketenstarts. © EA

Da die Spieler*innen eine Erklärung unterschreiben müssen, dass sie nichts zu dem Test öffentlich bekanntgeben, wird es wahrscheinlich nur wenige wenn überhaupt Leaks geben.

Wie geht es danach weiter?

Jedoch wird das nicht der einzige Test sein, der zu „Battlefield 2042“ durchgeführt wird. Deutlich einfacher wird es danach sein, an der Open Beta teilzunehmen. So ist bereits jetzt bekannt, dass jeder mit Vorbestellung sowie mit einem EA-Play-Abo einen verfrühten Zugang bekommen wird. Nach dem Early Access wird es wahrscheinlich auch eine Testphase für alle geben.

Zeitlich soll die Open Beta irgendwann ein paar Wochen vor der Veröffentlichung stattfinden. Genau eingegrenzt wurde es zwar noch nicht, aber spätestens gegen Ende August oder September sollte der Test für alle starten.

„Battlefield 2042“ erscheint am 22. Oktober 2021 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC. PlayCentral fasst für euch die wichtigsten, bisher bekannten Infos zum nächsten Shooter-Highlight hier zusammen.