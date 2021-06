Warner Bros. Games hält in diesem Jahr vor allem ein großes Spiel bereit. Denn das Team hinter Left 4 Dead kehrt endlich zu dem Spielprinzip zurück und verspricht mit Back 4 Blood ein Fest für Koop-Fans.

Im Rahmen des Summer Game Fest wurde ein neuer Gameplay-Trailer enthüllt:

Back 4 Blood startet in zwei Phasen in Open Beta

Aber das ist noch nicht alles, denn ihr könnt schon sehr bald einen ersten Blick in das Spiel wagen. Der Shooter startet im August in zwei Phasen in eine Open Beta. In dieser wird „Back 4 Blood“ neben dem PC, auf dem es bereits eine Alpha gab, auch auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X und Xbox One spielbar sein.

Im August kann sich jeder einen Einblick zum Back 4 Blood machen. © Warner Bros.

Zunächst können vom 5. bis 9. August alle mit einer Vorbestellung in die Koop-Action starten. Ihr könnt euch aber auch auf der offiziellen Seite für den Early Access anmelden. Mit etwas Glück bekommt ihr dann auch ohne Vorbestellung einen verfrühten Zugriff auf den Test.

Alle anderen können vom 12. bis 16. August mit der gleichen Open Beta starten. Damit hat jeder dann die Chance, sich einen Eindruck vom neuen Zombie-Shooter zu machen. Die Inhalte der Beta sind zwar noch nicht bekannt, jedoch unterstützt der Test Cross-Play zwischen allen Plattformen.

Ursprünglich sollte „Back 4 Blood“ bereits am 22. Juni erscheinen. Jedoch wurde das Spiel dann doch noch einmal auf den 12. Oktober verschoben. Kurz vor Halloween soll das Koop-Spiel letztlich für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.