Playstation Plus Extra & Premium: Der Januar hält neue Spiele bereit

Mitglieder von Playstation Plus Extra und Premium dürfen sich freuen. Auch im Januar gibt es wieder neue Spiele und alte Klassiker. Die Freischaltung der Games erfolgt kommende Woche am 17. Januar. Worauf ihr euch freuen dürft, welche Playstation 1-Klassiker auf euch warten und welche Spiele das Abo diesem Monat verlassen, erfahrt ihr hier.

Neuzugänge im Januar 2023

Neben den Januar-Spielen für PS Plus Essential, die schon zum Download bereitstehen, kündigte Sony jetzt die neuen Spiele für Playstation Plus Extra & Premium an, die ab nächste Woche dazu kommen.

Darunter eine bunte Sammlung an Action, Adventures und Spielen mit einem starken Fokus auf einer guten Story. Die Neuzugänge sind:

Für PS Plus Extra und Premium:

Für PS Premium:

Syphon Filter 3 (PS1)

(PS1) Star Wars Demolition (PS1)

(PS1) Everybody’s Golf 2 (PS1)

Diese Spiele fliegen Ende des Monats aus dem Abo raus. Also wer davon noch was durchspielen will, jetzt ist eure Chance:

Das Playstation Abo gibt es in drei verschiedenen Varianten:

Playstation Plus Essential

8,99 € monatlich

24,99 € vierteljährlich

59,99 € jährlich, entspricht rund 5€ im Monat​

Playstation Plus Extra

13,99 € monatlich

39,99 € vierteljährlich

99,99 € jährlich, entspricht rund 9€ im Monat​

Playstation Plus Premium

16,99 € monatlich

49,99 € vierteljährlich

119,99 € jährlich, entspricht rund 10€ im Monat

Für alle, die noch nicht Mitglied sind und Interesse haben, gibt es aktuell noch bis morgen, den 13. Januar einen Neukunden-Rabatt für Playstation Plus von bis zu 40%. Wer noch etwas mehr über die Unterschiede der verschiedenen Abonnements wissen will, kann sich hier einlesen.