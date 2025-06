Avatar – Neue Comicserie füllt die Lücke zwischen den Kinohits auf

James Cameron’s Avatar, ein Meisterwerk des Science-Fiction-Films, wird bald durch eine neue Comicserie erweitert, die ein bislang unergründetes Jahr zwischen den ersten beiden Filmen beleuchtet. Die Serie mit dem Titel Avatar: The Gap Year – Tipping Point wird von Dark Horse Comics veröffentlicht und soll Ende dieses Jahres erscheinen. Diese neue Serie verspricht, sowohl alteingesessene Fans als auch neue Leser zu begeistern, indem sie die Ereignisse zwischen Avatar und Avatar: The Way of Water erforscht.

Einblicke in die Handlung

Was erwartet dich in der neuen Comicserie? Die Geschichte spielt in der friedlichen Zeit nach der Verteidigung von Pandora, als die Na’vi die RDA in die Flucht geschlagen haben. Jake Sully, ein ehemaliger Marine, der nun als Na’vi lebt, hat mit Neytiri eine Familie gegründet. Doch der Frieden ist trügerisch, da die RDA mit neuer Stärke zurückkehrt. Jake muss die Na’vi erneut in den Kampf führen, um ihre Heimat zu schützen.

Diese Serie fügt dem Avatar-Universum eine neue Dimension hinzu, indem sie nicht nur bekannte Charaktere wieder aufleben lässt, sondern auch neue Antagonisten einführt, die mit fortschrittlichen Waffen und einem eigenen Grund zu kämpfen auf Pandora zurückkehren.

Das Kreativteam hinter der Serie

Wer steckt hinter Avatar: The Gap Year – Tipping Point? Die Serie wird von einem talentierten Team realisiert: Ethan Sacks, bekannt für seine Arbeit an Star Wars Hyperspace Stories: Codebreaker und Marvel’s Old Man Hawkeye, übernimmt das Schreiben. Die Illustrationen stammen von Salvatore Porcaro, der bereits bei Dragonero und CCTVYLLE mitgewirkt hat. Michael Atiyeh, der für seine Farbgebung in Star Wars Hyperspace Stories: The Bad Batch bekannt ist, sorgt für die lebendige Farbpalette. Michael Heisler, erfahren in der Welt der Comics mit Werken wie TexArcanum, ist der Letterer der Serie.

Ethan Sacks betont die Bedeutung der Serie für die Avatar-Geschichte:

„Dass diese Geschichte Teil des offiziellen Kanons ist, der die Lücke zwischen Avatar und Avatar: The Way of Water schließt, macht sie umso spezieller. Das Ergebnis ist eine Herzensangelegenheit für alle Beteiligten, und diese Leidenschaft wirst du in jedem Panel und auf jeder Seite spüren.“

Exklusive Einblicke und Veröffentlichungstermin

Wann kannst du die neue Serie in den Händen halten? Avatar: The Gap Year – Tipping Point #1 wird am 22. Oktober 2025 in den Comicläden erhältlich sein und 4,99 Euro kosten. Die Serie wird aus insgesamt sechs Ausgaben bestehen, die über die kommenden Monate verteilt erscheinen. Die Cover der Serie werden ebenfalls von Salvatore Porcaro und Michael Atiyeh gestaltet, was die künstlerische Konsistenz der Serie unterstreicht.

Dark Horse Comics, bekannt für ihre langjährige Zusammenarbeit mit James Cameron, ist stolz darauf, Teil dieser neuen Erweiterung des Avatar-Universums zu sein. Dark Horse Gründer Mike Richardson beschreibt die Zusammenarbeit:

„Zwischen Ethans unglaublichem Erzähltalent und James Camerons visionärer Weltgestaltung sind diese neuen Geschichten nichts weniger als atemberaubend.“

Bist du gespannt auf die neue Avatar-Serie und was erhoffst du dir am meisten von ihr? Teile deine Gedanken und Erwartungen in den Kommentaren mit uns!