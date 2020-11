Assassin’s Creed Valhalla macht Stimmung im epischen Launch-Trailer

Passend zum Launch veröffentlicht Ubisoft den finalen Trailer zu Assassin’s Creed Valhalla, der uns endgültig Lust auf das Open-World-Spiel machen soll. Wer also noch schwankt, ob der Titel etwas für ihn ist, sollte sich wohl einfach die folgenden Bilder zu Gemüte führen:

Der Titel ist ab sofort für PlayStation 4 , PC, Xbox Series X und Xbox One verfügbar. Mit Release der PS5 am 19. November 2020 wird Valhalla auch für Sony Next-Gen-Konsole bereitstehen.

Worum geht es in Assassin’s Creed Valhalla?

Die Handlung siedelt sich in der Zeit der Wikinger im 9. Jahrhundert nach Christus an und versetzt den Spieler in die Rolle von Female oder Male Eivor. Mit ihm oder ihr und dem Raben Synin als treuen Begleiter wird man zum Clan-Anführer und bricht in neue Welten auf, genauer gesagt in das angelsächsische Reich Englands.

Es wird gemeuchelt, erobert, gekämpft, gefeiert und vor allem viel entdeckt in der üppigen offenen Spielwelt. Mehr Eindrücke zum Spiel erhaltet ihr in unserem Test:

Assassin’s Creed Valhalla im Test – Wer braucht noch Assassinen, wenn er Spielspaß haben kann?