Assassin’s Creed Mirage jetzt im Xbox Game Pass Ultimate – Nutze die Chance!

Xbox Game Pass Ultimate und PC-Abonnenten dürfen sich freuen, denn ein neues Ubisoft-Spiel ist ab sofort im Angebot enthalten. Leider bleibt dieser Neuzugang den Nutzern von Xbox Game Pass Core und Standard jedoch verwehrt. Das Gute daran: Neben den aktuellen Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S können auch Besitzer der Xbox One von diesem Angebot profitieren.

Das Ubisoft-Spiel, um das es sich handelt, ist Assassin’s Creed Mirage, das im Jahr 2023 veröffentlicht wurde. Obwohl es bei seiner Veröffentlichung nicht als herausragend galt, erhielt es dennoch positive Bewertungen, wie die Metacritic-Bewertung von 77 zeigt. Assassin’s Creed Mirage ist ein weiterer Ableger der beliebten Assassin’s Creed-Serie und wurde von Ubisoft Bordeaux entwickelt.

Die Rückkehr zu den Wurzeln

Was macht Assassin’s Creed Mirage besonders? Das Spiel kehrt zu den Wurzeln der Serie zurück und legt den Fokus auf Stealth, Parkour und Attentate, anstatt auf Rollenspielelemente, die in den letzten Teilen dominanter waren. Die Handlung spielt im 9. Jahrhundert in Bagdad und folgt der Geschichte von Basim Ibn Ishaq, einem Straßenräuber, der sich den Verborgenen anschließt.

Dieses Spiel entstand ursprünglich als Erweiterung für Assassin’s Creed Valhalla, wurde aber schließlich zu einem eigenständigen Titel ausgebaut. Es ist kleiner im Umfang als seine Vorgänger, bietet jedoch eine tiefergehende und linearere Spielerfahrung, die an ältere Teile der Serie erinnert. Ubisoft Bordeaux, das zuvor als Unterstützungsstudio fungierte, entwickelte Mirage als erstes eigenständiges Projekt.

Reaktionen der Community

Wie reagieren die Abonnenten auf das neue Angebot? Auf der Xbox Game Pass Reddit-Seite gibt es zahlreiche begeisterte Beiträge von Abonnenten, die es kaum erwarten können, dieses oft übersehene Assassin’s Creed-Spiel auszuprobieren. Ein Kommentar lautet:

„Danke, dass du mir das gesagt hast. Ich wollte es wirklich spielen, aber ich wollte kein Geld dafür ausgeben, also danke ich dir.“

Ein anderer fügt hinzu:

„Eines der Spiele aller Zeiten.“

Die Begeisterung ist nachvollziehbar. Assassin’s Creed Mirage bietet eine erfrischende Auszeit von den umfangreicheren Rollenspielelementen und kehrt zu den spannenden Stealth-Missionen zurück, die die Serie einst berühmt gemacht haben.

Zugang und Verfügbarkeit

Wie lange wird Assassin’s Creed Mirage auf Xbox Game Pass verfügbar sein? Dies ist derzeit unklar. Solange das Spiel jedoch verfügbar ist, können Abonnenten es mit einem exklusiven Rabatt von 20 % kaufen. Dies ist eine großartige Gelegenheit für alle, die das Spiel dauerhaft in ihrer Sammlung behalten möchten.

Mit der Aufnahme von Assassin’s Creed Mirage im Xbox Game Pass Ultimate und Xbox Game Pass PC unternimmt Microsoft einen spannenden Schritt, um das Angebot für seine Abonnenten zu erweitern. Die Frage bleibt, welche weiteren Überraschungen die Zukunft für Xbox Game Pass bereithält.

Was denkst du über die Aufnahme von Assassin’s Creed Mirage in den Xbox Game Pass? Teile deine Meinung in den Kommentaren!