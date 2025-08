Assassin’s Creed Mirage im Xbox Game Pass – Diese Spiele warten im August 2025

Der August 2025 bringt für Fans des Xbox Game Pass eine interessante Auswahl an neuen Spielen. Während der vergangene Monat mit Titeln wie Minami Lane und Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 glänzte, stehen im August einige spannende Veröffentlichungen auf dem Programm. Besondere Aufmerksamkeit verdient das neue Assassin’s Creed, das direkt im Xbox Game Pass verfügbar sein wird.

Spiele-Highlights im August 2025

Welche Spiele gibt es neu im Xbox Game Pass? Die Liste der neuen Spiele für den Xbox Game Pass im August beginnt mit einer Reihe von Veröffentlichungen am 5. August 2025. Rain World wird sowohl für Konsole, PC als auch über die Cloud verfügbar sein. Am 6. August 2025 folgen Citizen Sleeper 2: Starward Vector, Lonely Mountains: Snow Riders und Orcs Must Die! Deathtrap, jeweils für die Xbox Series X|S. Schließlich wird am 7. August 2025 Assassin’s Creed Mirage in der Cloud, auf dem PC und über die Konsole für Game Pass Ultimate und PC Game Pass Nutzer verfügbar sein.

Ein weiteres Highlight des Monats ist Aliens: Fireteam Elite, das ab dem 12. August 2025 für alle Plattformen im Game Pass Standard, Ultimate und PC verfügbar sein wird. Der 14. August 2025 bringt zudem 9 Kings Game Preview exklusiv für PC Game Pass Ultimate Nutzer. Trotz eines langsamen Starts in den Monat gibt es für Abonnenten des Game Pass Standard Grund zur Freude, da einige Spiele nun für diese günstigere Stufe freigeschaltet werden.

Assassin’s Creed Mirage und weitere Vorteile

Warum ist Assassin’s Creed Mirage ein besonderes Highlight? Assassin’s Creed Mirage ist zweifellos das bedeutendste Spiel im August-Lineup des Xbox Game Pass. Neben diesem Blockbuster gibt es jedoch auch andere lohnenswerte Titel wie Citizen Sleeper 2. Darüber hinaus können Spieler im Laufe des Monats August von verschiedenen In-Game-Vorteilen profitieren. Dazu gehören ein Call of Duty: Warzone Game Pass Pack sowie spezielle Heldenfreischaltungen in Narake Bladepoint.

Die vollständige Liste der August-Vorteile kann über den Xbox Wire Beitrag zu den Updates des Dienstes eingesehen werden. Diese Ergänzungen und Boni bieten eine hervorragende Möglichkeit, das Spielerlebnis für Abonnenten zu bereichern.

Abschließende Gedanken zu den neuen Xbox Game Pass Spielen

Welche Erwartungen hast du an die neuen Spiele? Insgesamt bietet der August 2025 für Xbox Game Pass Abonnenten eine abwechslungsreiche Mischung an Spielen, die sowohl für Standard- als auch für Ultimate-Nutzer interessant sein dürfte. Besonders Assassin’s Creed Mirage könnte sich als großer Hit erweisen und viele Spieler begeistern. Es bleibt spannend zu sehen, welche weiteren Spiele im Laufe des Monats angekündigt werden.

Bist du neugierig auf eines der neuen Spiele im Xbox Game Pass? Teile deine Gedanken und Vorfreude in den Kommentaren mit uns!