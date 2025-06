Assassins Creed IV Black Flag Remake – Spekulationen und Hinweise lassen Fans hoffen

Die Gerüchte um ein Remake von Assassin’s Creed IV: Black Flag haben in der Gaming-Community wieder an Fahrt aufgenommen. Dieser Klassiker, ursprünglich im Jahr 2013 veröffentlicht, gilt als einer der besten Teile der Assassin’s Creed-Serie. Entwickelt von Ubisoft Montreal und veröffentlicht von Ubisoft, bietet das Spiel eine spannende Mischung aus Open-World-Gameplay, Schiffskämpfen und der für die Serie typischen Stealth-Mechanik. Die Handlung spielt während des Goldenen Zeitalters der Piraterie und folgt dem berüchtigten Piraten Edward Kenway auf seiner Suche nach Reichtum und Ruhm.

Die jüngsten Spekulationen wurden durch eine merkwürdige Interaktion während eines Livestreams ausgelöst, bei dem das Unternehmen Pure Arts gefragt wurde, warum es keine Figur von Edward Kenway in ihrer neuen Assassin’s Creed-Sammlung gibt. Pure Arts ist bekannt für seine hochwertigen Sammlerfiguren und hatte kürzlich eine neue Kollektion von 1/8 Skulpturen basierend auf verschiedenen Protagonisten der Franchise vorgestellt.

Ein merkwürdiges Missverständnis

Was hat Pure Arts angedeutet? Während des Livestreams deuteten die Gastgeber von Pure Arts an, dass es „etwas mit Edward geben wird“ und dass ihre Produkte dies entsprechend widerspiegeln würden. Diese vage Aussage hat die Spekulationen über ein mögliches Remake von Black Flag weiter angeheizt. Die Gastgeber versuchten verzweifelt, konkrete Informationen zu vermeiden, was viele Fans glauben lässt, dass ein Remake bereits in Entwicklung ist.

Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass Ubisoft vor kurzem auf sozialen Medien auf Assassin’s Creed IV: Black Flag hingewiesen hat, was die Gerüchte nur weiter befeuert hat. Das Fehlen eines offiziellen Statements seitens Ubisoft lässt Raum für Spekulationen, und die Fans hoffen auf eine baldige Ankündigung.

Die Historie von Ubisoft und Assassin’s Creed

Warum konzentriert sich Ubisoft auf Remakes? Ubisoft ist bekannt für seine ikonischen Spielereihen wie Assassin’s Creed, Far Cry, und Prince of Persia. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren viel Wert auf Remakes gelegt, um einige seiner beliebtesten Titel neu zu beleben. Neben Black Flag sind auch Remakes von Splinter Cell und Prince of Persia: The Sands of Time in Entwicklung, was zeigt, dass Ubisoft die Nachfrage nach überarbeiteten Klassikern erkannt hat.

Assassin’s Creed IV: Black Flag war ein enormer Erfolg und hat bis 2014 über 11 Millionen Exemplare verkauft. Das Spiel erhielt viel Lob für sein offenes Welt-Design, die verbesserte Seeschlacht-Mechanik und die packende Geschichte. Der moderne Handlungsstrang erhielt gemischte Kritiken, wurde aber von vielen Spielern dennoch geschätzt.

Die Zukunft von Assassin’s Creed

Was können wir von einem möglichen Remake erwarten? Sollte ein Remake von Assassin’s Creed IV: Black Flag tatsächlich erscheinen, könnten Spieler eine modernisierte Grafik, verbesserte Gameplay-Mechaniken und möglicherweise neue Inhalte erwarten. Ein Remake könnte sowohl alte Fans als auch neue Spieler anziehen und die Serie weiter im Gespräch halten.

Ubisoft hat noch keine offiziellen Angaben gemacht, aber die Gerüchte verdichten sich und es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis eine Bestätigung erfolgt. In der Zwischenzeit bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt und ob Ubisoft die Erwartungen der Fans erfüllen kann.

Bist du ein Fan des Originals und würdest dich über ein Remake freuen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren! Lass uns wissen, was du dir von einem überarbeiteten Black Flag erhoffst.