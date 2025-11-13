ARC Raiders Update – Neue Karte Stella Montis bringt frische Herausforderungen!

ARC Raiders hat vor kurzem das Update 1.2 veröffentlicht, bekannt als die North Line, und die Patch Notes wurden von Embark Studios mit Spannung erwartet. Als dritter-personen Extraction Shooter hat sich ARC Raiders seit seiner Veröffentlichung am 30. Oktober 2025 zu einem Favoriten vieler entwickelt. Schon kurz nach dem Start erreichte das Spiel über 100.000 Spieler und hat seitdem stetig an Popularität gewonnen. Es ist kein Wunder, dass das Spiel auf Plattformen wie OpenCritic eine durchschnittliche Kritikerbewertung von 89 und eine Spielerbewertung von 100 erreicht hat.

Die Einführung von Stella Montis

Was bietet die neue Karte Stella Montis? Mit der North Line bringt das Update eine neue Karte namens Stella Montis, die in einer abgelegenen Forschungsanlage in den nördlichen Bergen angesiedelt ist. Die Spieler werden eingeladen, die weitläufigen Tunnel unter Speranza zu erkunden und wieder aufzubauen, indem sie Materialien wie Metallteile, Stoffe und Chemikalien sammeln und beisteuern.

Diese Bemühungen schalten die fünfte Karte von ARC Raiders frei, Stella Montis, die geheimnisvolle Ruinen für die Erkundung bietet. Während du dich in diesem neuen Gebiet aufhältst, wirst du auf zwei neue ARC-Gegner stoßen: die Matriarchin und den Shredder. Die Matriarchin kann unter bestimmten Bedingungen auf der Karte angetroffen werden, während der Shredder in Stella Montis für packende Nahkämpfe sorgt.

Neue Quests und Items

Welche neuen Herausforderungen erwarten dich? Das Update führt auch neue Quests ein, die darauf abzielen, das Gameplay-Erlebnis zu bereichern. Zusätzlich gibt es eine neue legendäre Waffe, drei neue Minen und zwei neue Granaten zu entdecken, die das Arsenal erweitern.

Embark Studios hat zudem an der Balance des Spiels geschraubt und zahlreiche Bugfixes implementiert. Ein Desync-Problem, bei dem Spieler Schaden erhielten, obwohl sie hinter einer Deckung waren, wurde behoben, indem die Charakterlatenz verbessert wurde. Auch die Erfolge, die zuvor nicht richtig funktionierten, wurden korrigiert, wobei einige von ihnen erneut abgeschlossen werden müssen.

Spielbalance und Bugfixes

Wie wirkt sich das Update auf die Spielmechanik aus? Die Balance-Änderungen betreffen verschiedene Spielmechaniken, einschließlich der Anpassung von Gegenstandswerten und Herstellungskosten. Beispielsweise wurde der Wert des Wolfspack-Items von 3.000 auf 5.000 Coins erhöht, und die Herstellungskosten für Launcher-Munition wurden angepasst.

Darüber hinaus wurden Animationen und Audio verbessert, um ein flüssigeres Spielerlebnis zu bieten. Ein Problem mit Waffen, die automatisch umgeschnallt wurden, wenn Granaten geworfen wurden, wurde behoben. Auch die Audio-Balance zwischen Spielern mit und ohne Helmen wurde angepasst, sodass Atemgeräusche nun weniger über Distanz hörbar sind.

Zukünftige Inhalte und Roadmap

Was erwartet dich in den kommenden Monaten? Embark Studios hat auch einen Blick in die Zukunft geworfen und angekündigt, dass im Dezember 2025 das nächste spannende Update namens Cold Snap veröffentlicht wird. Dieses wird unter anderem eine Schneefall-Kartenbedingung, das Flickering Flames-Event und neue Quests beinhalten.

Mit der Veröffentlichung der North Line hat ARC Raiders seinen Platz als eines der fesselndsten Spiele des Jahres gefestigt. Die kontinuierlichen Updates und die engagierte Community tragen dazu bei, dass das Spiel immer wieder neue Spieler anzieht und bestehende Spieler bei der Stange hält.

