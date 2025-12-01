ARC Raiders – Neue Herausforderungen in Woche 6 live erleben!

Heute ist ein spannender Tag für alle Fans des Extraction-Shooters ARC Raiders. Die Woche 6 der Trials Challenges ist nun live und bietet dir eine Vielzahl neuer Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Diese Trials sind ein wesentlicher Bestandteil von ARC Raiders und bieten dir die Möglichkeit, neue Belohnungen und kosmetische Gegenstände zu verdienen.

Die Trials sind für eine Woche verfügbar, bevor am Montag, den 8. Dezember 2025, die nächste Runde startet. Mit dem kontinuierlichen Anstieg der Spielerzahlen entdecken täglich viele neue Spieler die Welt von ARC Raiders. Für Neulinge mag das Trials-System verwirrend erscheinen, doch es ist eigentlich recht einfach. Die Trials verwenden ein Drei-Sterne-System, das dir je nach Leistung ein Ungewöhnliches, Seltenes oder Episches Paket einbringen kann. Darüber hinaus gibt es eine Community-Rangliste, auf der du gegen andere antreten kannst, um am Ende der Woche zusätzliche Belohnungen zu erhalten.

ARC Raiders: Herausforderungen der Woche 6

Was sind die neuen Herausforderungen und wie meisterst du sie? Die Herausforderungen dieser Woche umfassen das Zufügen von Schaden an Hornets, das Zerstören von Pops und das Liefern von Tragegegenständen. Diese Aufgaben sind für erfahrene Spieler gut zu bewältigen, da diese Gegner auf allen Karten häufig anzutreffen sind.

Auf der anderen Seite gibt es in dieser Woche auch anspruchsvollere Herausforderungen, wie das Zufügen von Schaden an Rocketeers, Leapers oder Bastions, einige der tödlichsten Feinde in ARC Raiders. Um diese Herausforderung mit drei Sternen abzuschließen, empfiehlt es sich, an einem Nachtangriff teilzunehmen, da die ARC-Feinde dort in höherer Zahl erscheinen.

Strategien und Tipps für die Trials

Wie kannst du die schwierigeren Herausforderungen bewältigen? Eine weitere knifflige Aufgabe besteht darin, so viele ARC-Sonden wie möglich in einem einzigen Überfall zu öffnen. Die Sonden zu finden ist hierbei die eigentliche Herausforderung, da ihre Spawn-Rate zufällig ist. Wenn du jedoch zur richtigen Zeit spielst, kannst du an einem der Kartenmodifikatoren namens Prospecting Probes teilnehmen, bei dem die Anzahl der erscheinenden Sonden erhöht ist.

Diese speziellen Überfälle können auf vier der fünf Spielkarten stattfinden, darunter Dam Battlegrounds, Buried City, Blue Gate und Spaceport. Diese Modifikatoren machen das Finden der Sonden um einiges einfacher und erhöhen deine Chancen auf Erfolg.

Spielermeinungen und zukünftige Updates

Wie reagieren die Spieler auf das Trials-System? Trotz der Belohnungen gibt es in der Community gemischte Reaktionen. Einige Spieler empfinden die wöchentlichen Herausforderungen als repetitiv und wünschen sich mehr Abwechslung. Ein Reddit-Nutzer bezeichnete das System als „absoluten Müll“, während ein anderer anmerkte, dass es eine komplette Überarbeitung benötige.

Besonders für Solo-Spieler kann es frustrierend sein, da Gruppen von Spielern gemeinsam Punkte sammeln können, was es für Einzelspieler fast unmöglich macht, auf der Rangliste aufzusteigen. Embark Studios hat sich zu diesen Beschwerden bisher nicht geäußert, doch es gibt erfreuliche Nachrichten: Ein großes Content-Update, der Cold Snap Patch, soll noch diesen Monat erscheinen. Er bietet neue Kartenbedingungen und Events.

Was hältst du von den aktuellen Trials Challenges in ARC Raiders? Teile deine Meinung in den Kommentaren!