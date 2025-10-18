ARC Raiders Beta auf Steam – 189.000 Spieler stürmen das neue Koop-Abenteuer

ARC Raiders, das neueste Werk von Embark Studios, hat kürzlich sein Server Slam Open Beta auf Steam gestartet und zieht dabei eine beeindruckende Anzahl von Spielern an. Innerhalb von weniger als 24 Stunden nach dem Start der Beta erreichte das Spiel einen Höchststand von über 189.000 gleichzeitigen Spielern. Diese Zahl hat sich inzwischen leicht auf 169.000 reduziert, doch wird erwartet, dass sie am Wochenende, wenn mehr Spieler Zeit haben, das Spiel auszuprobieren, erneut ansteigen könnte.

Die ARC Raiders Beta, die bis zum 19. Oktober 2025 läuft, bietet dir die Möglichkeit, das Spiel kostenlos auszuprobieren. Diese Gelegenheit solltest du dir nicht entgehen lassen. Die Beta dient in erster Linie dazu, die Serverkapazitäten zu testen, und bisher scheint der Entwickler Embark Studios genau das zu erreichen, was er wollte.

Die Entwicklung von ARC Raiders

Was steckt hinter der Entwicklung von ARC Raiders? ARC Raiders wurde erstmals 2021 angekündigt und hat seitdem mehrere Entwicklungsphasen durchlaufen. Ursprünglich als kooperativer Third-Person-Shooter konzipiert, wurde das Spiel zu einem Extraction-Shooter umgestaltet. Du kannst allein oder in Teams von bis zu drei Spielern gegen andere Spieler sowie gegen Umgebungsgefahren antreten.

Das Setting des Spiels ist eine Zukunftsversion der Erde, in der mysteriöse „ARC“-Roboter die Oberfläche übernommen haben. Du spielst einen „Raider“, der sich oberirdisch auf die Suche nach wertvollen Ressourcen begibt, während die Menschheit in unterirdischen Städten lebt. Die Vollversion von ARC Raiders erscheint am 30. Oktober 2025 für Windows, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Vergleich mit anderen Spielen

Wie schneidet ARC Raiders im Vergleich zu anderen aktuellen Spielen ab? Während viele Fans von Embarks vorherigem Spiel, The Finals, Interesse an ARC Raiders zeigen, behauptet sich das Spiel auch im Vergleich zu anderen großen Hits. Der virale Roguelike-Survival-Titel Megabonk erreichte Anfang Oktober etwa 117.000 gleichzeitige Spieler, während Delta Force im September 213.000 erreichte. Die Beta von Battlefield 6 verzeichnete beeindruckende 500.000 gleichzeitige Spieler.

Obwohl ARC Raiders es wahrscheinlich nicht mit Battlefield 6 aufnehmen kann, bleibt es spannend zu beobachten, wie die finalen Zahlen am Ende der Open Beta aussehen werden. Ein zusätzlicher Anreiz für die Teilnahme an der Beta ist der exklusive Server Slammer Rucksack, den du bei der Veröffentlichung des Spiels erhalten kannst, sofern du mit derselben Embark ID wie in der Beta spielst.

Teilnahme an der Open Beta

Was solltest du vor der Teilnahme an der ARC Raiders Beta wissen? Es ist wichtig zu beachten, dass jeglicher Fortschritt, den du in der Beta machst, nicht in die Vollversion übernommen wird. Dennoch bietet die Beta eine großartige Gelegenheit, das Spiel zu erleben und Belohnungen für die Vollversion zu sammeln.

Bist du ein Fan von Extraction-Shootern oder suchst nach einem neuen, aufregenden Multiplayer-Erlebnis? Dann ist ARC Raiders auf jeden Fall einen Blick wert. Lass uns in den Kommentaren wissen, was du von der Beta hältst und ob du dich auf die vollständige Veröffentlichung freust!