Animal Crossing: New Horizons bewegt sich auf den Frühling zu und damit auch auf eine bunt gefüllte Fauna voller neuer Insekten, Fische und Meerestiere. Doch vorab müssen wieder einige Tiere die ACNH-Insel verlassen. Welche das sind, lest ihr hier, samt Preis und Fundort.

Nordhalbkugel-Spieler sollten die letzten Tage bestenfalls noch einmal für einen Tauchgang nutzen, denn so einige der wertvollsten Meerestiere verabschieden sich mit dem März-Start von der Insel. Spielt ihr dagegen in der südlichen Hemisphäre, solltet ihr noch einmal auf Insektenjagd gehen, denn hier wird die Tierwelt vorerst ordentlich ausgedünnt.

Möchtet ihr darüber hinaus weitere Infos zu den Lebewesen, wie Uhrzeit oder Preise, findet ihr in unserem Fisch-Guide, Insekten-Guide und Meerestier-Guide alles zu den „Animal Crossing: New Horizons“-Tieren.

„Animal Crossing: New Horizons“ wird im dem kommenden Monat März mit einer Vielzahl an Super-Mario-Items ausgestattet, passend zum 35. Jubiläum des kleinen Klempners. Darunter wird sogar eine Möglichkeit sein, euch künftig über eure Insel zu teleportieren: