Animal Crossing: Mit den Super Mario-Inhalten im März findet die Teleportation in New Horizons

Noch in diesem Monat beginnt das angekündigte Crossover zwischen Animal Crossing: New Horizons und Super Mario! Im Rahmen der gestrigen Nintendo Direct wurde nun offenbart, worum genau es sich bei den Mario-Inhalten handelt und wann sie in ACNH erscheinen werden.

Animal Crossing: New Horiztons fiert Super Mario

Die kommenden Super Mario-Inhalte für „Animal Crossing: New Horizons“ fallen offenbar umfangreicher aus, als die Spieler zunächst vermutet hatten.

Denn die Liste an neuen Objekten für eure Insel und euren Charakter ist ziemlich lang geworden. Mit den vielen neuen Items können Spieler sogar ihr eigenes Super Mario-Level in ACNH aufbauen, samt ikonischer Animationen und Sounds!

Was steck drin im Super Mario-Update?

Super-Pilz (Möbel), mit dem interagiert werden kann und so anwächst wie sein echtes Pendant.

(Möbel), mit dem interagiert werden kann und so anwächst wie sein echtes Pendant. Fragezeichenblock (Möbel), die ebenso in der Luft hängen und angesprungen werden können wie in der Jump-’n’-Run-Reihe.

(Möbel), die ebenso in der Luft hängen und angesprungen werden können wie in der Jump-’n’-Run-Reihe. Warp-Rohre (Möbel), mit denen ihr euch tatsächlich über die Insel teleportieren könnt.

(Möbel), mit denen ihr euch tatsächlich über die Insel teleportieren könnt. Zieltor (Möbel), mit dem ebenso interagiert werden kann, um die Siegerflagge am Ende des Parcours zu hissen.

(Möbel), mit dem ebenso interagiert werden kann, um die Siegerflagge am Ende des Parcours zu hissen. Münzen (Dekoration), die so eingesammelt werden können, wie ihr es aus dem Jump-’n’-Run-Vorbild gewohnt seid.

(Dekoration), die so eingesammelt werden können, wie ihr es aus dem Jump-’n’-Run-Vorbild gewohnt seid. Verschiedene Outfits Mario-Kostüm Prinzessin Peach-Kostüm Luigi-Kostüm Wario-Kostüm



Das Update wird vollgestopft seine mit passenden Mario-Items, die das 35. Jubiläum des kleinen Klempners feiern. © Nintendo

Wann erscheint das Super Mario-Update für ACNH? Am 25. Februar wird ein neues kostenloses Update für New Horizons verfügbar sein. Nach dem Download sind die neuen Objekte, Möbel und Kleidungsstücke ab 1. März bei Nook Shopping erhältlich.

Den Trailer zum kommenden Update, findet ihr unterhalb. Darin erhaltet ihr einen noch besseren Eindruck von all den vielen animierten Objekten, die mit dem neuen Crossover-Update integriert werden: