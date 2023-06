Trymacs macht bei der dritten Staffel 7 vs. Wild mit. Allerdings wird das für den Twitch-Streamer wohl nicht ganz billig. Beziehungsweise erklärt er, dass ihn allein die Teilnahme an Fritz Meineckes Event mindestens 200.000 Euro kosten soll – eher mehr.

7 vs. Wild: Trymacs verliert angeblich 200.000 Euro Einnahmen

Darum geht’s: „7 vs. Wild“ war in den ersten beiden Staffeln ein so großer Erfolg, dass Fritz Meinecke doch noch eine dritte Season plant. Obwohl er eigentlich groß angekündigt hatte, nach der zweiten damit aufzuhören.

Wie auch immer: Unter anderem macht der bekannte Twitch-Streamer Trymacs in dieser dritten Staffel mit. Der rechnet jetzt seinen Fans vor, was ihn diese Teilnahme kostet. Angeblich gehen ihm allein dadurch mindestens 200.000 Euro durch die Lappen.

Die Rechnung geht in etwa so: Trymacs wird durch seine Teilnahme bei 7 vs. Wild mindestens drei Wochen lang mit Abwesenheit glänzen. Das bedeutet, dass er in dieser Zeit keine eigenen Videos drehen und veröffentlichen kann und auch nicht normal live streamt.

Dadurch müssen geplante Kooperationen und Werbedeals natürlich angepasst werden, der ganze Content-Plan gerät durcheinander. Trymacs erklärt, er habe sogar mehrere Partnerschaften kündigen müssen. Er habe außerdem zwei eigene Projekte geplant, die nun vorerst auf Eis gelegt werden müssten.

Alles in allem komme Trymacs bereits im Voraus auf ungefähr 200.000 Euro, die bei ihm wegfallen, wie er seinen Zuschauer*innen auf Twitch vorrechnet. Für 7 vs. Wild gebe es keine Gage, die das ausgleichen würde.

Ob das wirklich so stimmt und wie genau diese Rechnung ist, bleibt natürlich zweifelhaft. Aber womöglich bekommen wir so zumindest einen Eindruck der groben Größenordnung, um die es hier gehen könnte.

Aber so schlimm wird’s wohl nicht: Immerhin verdient Trymacs regelmäßig laut eigenen Angaben sehr viel Geld und dürfte mittlerweile Millionär sein. Außerdem spült die „7 vs. Wild“-Show mit Sicherheit auch auf die eine oder andere Weise wieder ordentlich Geld in die Kassen, zum Beispiel über Reaction-Streams und ähnliches.

Wie denkt ihr über die Rechnung von Trymacs? Glaubt ihr, er macht insgesamt Plus oder Minus mit seiner Teilnahme bei 7 vs. Wild?

