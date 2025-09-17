Zwei neue SHiFT-Codes für Borderlands 4 – Goldene Schlüssel sichern bis Sep. 2025

In Borderlands 4 hast du die Chance, zwei neue SHiFT-Codes zu nutzen, aber die Zeit drängt. Nur bis zum 18. September 2025 kannst du diese Codes einlösen. Durch die Eingabe der SHiFT-Codes sicherst du dir zwei Goldene Schlüssel, die in Borderlands 4 verwendet werden können, um die Goldene Schlüssel-Loot-Truhen zu öffnen.

Wo kannst du die Goldenen Schlüssel verwenden?

Welche Orte bieten Zugang zu den Truhen? Diese Goldenen Schlüssel ermöglichen dir den Zugang zu speziellen Loot-Truhen an verschiedenen Orten im Spiel. Die Standorte, an denen du die Truhen findest, sind Belton’s Bore, The Launchpad, Carcadia und The Lockaway. Jeder dieser Orte bietet einzigartige Belohnungen, die dir im Spiel entscheidende Vorteile verschaffen können.

Belton’s Bore ist bekannt für seine strategisch platzierten Truhen, die eine Vielzahl von seltenen Gegenständen enthalten. The Launchpad hingegen bietet dir Zugriff auf spezielle Waffen, die dich im Kampf gegen deine Gegner unterstützen können.

Wie löst du die SHiFT-Codes ein?

Welche Schritte sind notwendig, um die Codes zu nutzen? Um die SHiFT-Codes in Borderlands 4 einzulösen, musst du im Hauptmenü des Spiels den Bereich SHiFT-Codes aufrufen. Dort kannst du die erhaltenen Codes eingeben. Achte darauf, dass du die Codes korrekt eingibst, um die Goldenen Schlüssel erfolgreich zu erhalten.

Sobald die SHiFT-Codes eingegeben sind, werden die Goldenen Schlüssel deinem Inventar hinzugefügt. Du kannst sie dann an den oben genannten Orten verwenden, um die wertvollen Truhen zu öffnen und seltene Ausrüstung oder Waffen zu erhalten.

Besondere Herausforderungen und Belohnungen

Welche besonderen Belohnungen erwarten dich? Jede der Goldenen Schlüssel-Truhen bietet dir die Möglichkeit, besonders mächtige und seltene Ausrüstungsgegenstände zu erhalten. Diese Gegenstände sind oft besser als der Standard-Loot, den du im Spiel findest, und können dir entscheidende Vorteile in schwierigen Kämpfen verschaffen.

Zusätzlich zu den physischen Belohnungen gibt es auch besondere Herausforderungen, die du durch den Einsatz der Goldenen Schlüssel abschließen kannst. Diese Herausforderungen bieten dir zusätzliche Erfahrungspunkte oder andere Boni, die dein Spielerlebnis noch spannender machen.

Wie geht es nach dem 18. September weiter?

Was passiert, wenn du die Frist verpasst? Solltest du es nicht schaffen, die SHiFT-Codes bis zum 18. September 2025 einzulösen, gehen die beiden Goldenen Schlüssel leider verloren. Es ist unklar, wann oder ob Gearbox Software ähnliche Aktionen in der Zukunft anbieten wird. Daher ist es ratsam, die Gelegenheit jetzt zu nutzen und die Codes rechtzeitig einzulösen.

Durch die Nutzung der SHiFT-Codes in Borderlands 4 kannst du dein Spielerlebnis erheblich verbessern und die Herausforderungen im Spiel mit besserer Ausrüstung meistern.

Was hältst du von den neuen SHiFT-Codes und den damit verbundenen Belohnungen? Teile deine Meinung und deine Erfahrungen in den Kommentaren!