Zaccaria Pinball startet kostenlos auf Steam – Retro-Erlebnis für Gaming-Fans

Zaccaria Pinball ist ein neues Arcade-Style-Spiel, das seit dem 16. Oktober 2025 auf Steam kostenlos spielbar ist. Die ursprüngliche Zaccaria-Firma, bekannt als einer der größten Hersteller von Flipperautomaten, hat mit dieser digitalen Umsetzung ihrer Klassiker einen Nerv bei Retro-Gaming-Fans getroffen. Obwohl das Spiel zuvor in der Early-Access-Phase war, hat es nun offiziell das Licht der Gaming-Welt erblickt und wird mit „sehr positiven“ Bewertungen gefeiert.

Die Geschichte von Zaccaria

Wer war Zaccaria? Zaccaria war ein italienischer Hersteller von Flipper- und Arcade-Maschinen, der von 1974 bis 1990 in Bologna tätig war. Gegründet von den drei Brüdern Marino, Franco und Natale Zaccaria, exportierte das Unternehmen seine Flipperautomaten weltweit und erreichte in den 1980er Jahren den Status des drittgrößten Herstellers der Welt, nach Bally und Williams.

Nachdem Zaccaria in den 1990er Jahren mit der Marke Mr. Game einen radikalen Neuentwurf der Flipperautomaten wagte, endete die Produktion recht bald. Dennoch hinterließ das Unternehmen einen bleibenden Eindruck in der Welt der Arcade-Spiele.

Spielinhalte und Modi

Welche Spielmodi bietet Zaccaria Pinball? Zaccaria Pinball bietet dir mehrere kostenlose Spielmodi, darunter den Time Machine-Modus, sowie eine Kollektion nostalgischer Flipper-Tische. Für diejenigen, die das volle Erlebnis mit allen Tischen und Spielmodi freischalten möchten, sind zusätzliche DLCs erhältlich. Diese sind jedoch nicht zwingend notwendig, um den Arcade-Spaß zu genießen.

Ein spannendes Feature des Spiels ist die globale Bestenliste, auf der du gegen andere Flipper-Fans antreten kannst. Zudem bietet das Spiel umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, um die Flipper-Tische nach deinen Wünschen zu gestalten.

Besondere Funktionen und Features

Welche besonderen Funktionen bietet das Spiel? Zaccaria Pinball hebt sich durch seine Unterstützung für lokale Koop-Modi hervor. Bis zu vier Spieler können gemeinsam Herausforderungen meistern. Für ein noch intensiveres Erlebnis gibt es einen VR-Modus, der jedoch als separates DLC verkauft wird. Zudem ist das Spiel mit dem Steam Deck kompatibel, ideal für unterwegs.

Darüber hinaus erlaubt das Spiel Anpassungen an den physik-basierten Einstellungen, um einzigartige Flipper-Erlebnisse zu schaffen. Du kannst zwischen verschiedenen Spielmodi wie Arcade und Simulation wählen, um dein Spielerlebnis zu variieren.

Die Rolle von Zaccaria in der Flipper-Geschichte

Welchen Einfluss hatte Zaccaria auf die Flipper-Industrie? Die Zaccaria-Firma war einst einer der größten und einflussreichsten Hersteller von Flippern weltweit. Mit ihrer innovativen Herangehensweise an das Design und ihrer Fähigkeit, den Markt mit hochwertigen Produkten zu versorgen, prägten sie eine ganze Ära der Arcade-Spiele.

Die digitale Wiederbelebung ihrer klassischen Flipper-Tische in Zaccaria Pinball würdigt diese Erbe und bietet dir die Möglichkeit, in die Geschichte der Flipper einzutauchen und sie auf modernen Plattformen zu erleben.

Was denkst du über Zaccaria Pinball und seine Funktionen? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!