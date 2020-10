Einige Redaktionen verfügen bereits über Pre-Release-Konsolen der Xbox Series X, die am 10. November 2020 veröffentlicht wird. Aus diesem Grund gibt es schon zahlreiche neue Infos, die nicht von Microsoft stammen, sondern von unabhängigen Testern.

Während der leise verbaute 130mm-Lüfter der Series X, der einen starken Luftstrom durch die oberen und hinteren Lüftungsschlitze erzeugt, von Journalisten schon mehrfach für seinen sehr leisen Betrieb gelobt worden ist, scheint die Konsole gleichzeitig eine große Menge an Wärme zu produzieren.

Xbox Series X produziert angeblich sehr viel Abwärme

In einem aktuellen Video über seine Erfahrungen mit der Series X wiederholte Ken Bogard von Jeux Video das Lob anderer bezüglich der Geräuschlosigkeit des Kühlsystems. Gleichzeitig zeigte er sich aber auch überrascht darüber, wie viel Wärme die Konsole abgibt.

„Die Series X ist heiß, wirklich richtig heiß! Sie macht keine Geräusche, aber verdammt, sie ist heiß! Die Konsole gibt wie verrückt Wärme ab. Sie ist fast wie ein Kaminschacht. Damit kannst du deine Wohnung aufheißen.“

Dabei merkte Bogard allerdings an, dass die Pre-Release-Konsole die Wärme beim Spielen von abwärtskompatiblen Titeln und beim Navigieren in Menüs erzeugte, da er derzeit keinen Zugriff auf Xbox Series X-Titel hat.

Xbox Series X: Lässt euch Teile von Spielen installieren, um Speicherplatz zu sparen

In einem anderen Video sagte Jeff Bakalar, Co-Moderator von Giant Bomb, dass seine Pre-Release-Konsole selbst im Standby-Modus eine erhebliche Menge an Wärme abgibt. Während eines Livestreams schien sich dieser außerdem seine Hand an der Speichererweiterung verbrannt zu haben.

„Das Verrückte ist … die wurde gerade im Standby-Modus hinter mir und euch eingesteckt, das ganze Ding ist ein bisschen geröstet“, sagte er und merkte an, das diese Konsole noch Pre-Release-Hardware sei.

Da es sich bei den von Microsoft zur Verfügung gestellten Konsolen wie erwähnt um Pre-Release-Konsolen handelt, kann sich an der starken Wärmeentwicklung bis zum Release natürlich noch einiges ändern. Möglicherweise handelt es sich dabei auch um ein reines Software-Problem, weshalb die Konsole sogar im Standby-Modus, also nicht unter Last, sehr viel Wärme produziert.

PS5 angeblich sehr leise und nur lauwarm

Die PS5 ist im Gegensatz zu der Xbox Series X bislang nicht an Redaktionen und Journalisten ausgeliefert worden, weshalb bei Sonys Next-Gen-Konsole noch einige weitere Fragen offen sind. Immerhin konnten einige japanische YouTuber die PlayStation 5 im Rahmen der YouTube Gaming Week in die eigenen Hände schließen und darauf die beiden Launch-Titel „Astro’s Playroom“ und Godfall spielen.

Wie es heißt, wird die Konsole auch unter Dauerbelastung nur leicht warm, während das Geräusch des Lüfters angeblich überhaupt nicht wahrgenommen wurde.

Hands-on der PS5: Lüfter ist angeblich ganz besonders leise und Konsole bleibt kalt