Die zwei Pre-Order-Phasen von Sonys kommender PS5 verliefen ziemlich holprig. Nicht nur startete die erste überraschend mitten in der Nacht, mittlerweile wurden mehrere hundert Vorbestellungen sogar storniert. Zudem fiel die Kommunikation zur Next-Gen-Konsole recht zurückhaltend aus. Das soll sich nun jedoch ändern.

Heute Vormittag um 11 Uhr deutscher Zeit hatten mehrere japanische YouTuber die Chance, selbst Hand an die PS5 zu legen. Darüber hinaus durften sie ebenfalls Ausschnitte aus einigen kommenden Spielen wie „Astro’s Playroom“, „Balan Wonderworld“, „Devil May Cry 5 Special Edition“ oder Godfall präsentieren.

Neue PlayStation 5-Eindrücke in Livestreams veröffentlicht

Anlass hierfür ist die gegenwärtig stattfindende YouTube Gaming Week Japan, an der die Streamer mit ihrer „Try! PlayStation 5 on YouTube Gaming Week“-Aktion teilnehmen.

Nachfolgend haben wir für euch vier Aufzeichnungen der Livestreams in den Artikel eingebunden, unter anderem von HikakinGames und Otojya. In diesen erhaltet ihr neue Einblicke zur PlayStation 5 und den eingangs erwähnten kommenden Spielen für die Next-Generation-Konsole.

Die PlayStation 5 erscheint am 19. November 2020 in zwei Versionen im deutschen Handel. Während ein Modell mit einem klassischen Laufwerk ausgestattet ist, entfällt dieses bei der PS5 All Digital, die sich somit auf rein digitale Medien fokussiert.