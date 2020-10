Xbox Series X: Play and Charge Kit ab sofort vorbestellen

Microsoft wird am 10. November 2020 seine zwei Next-Gen-Konsole Xbox Series X und Xbox Series S veröffentlichen. Wer sich im Vorfeld besonders gut auf den Release der neuen Microsoft-Hardware vorbereiten möchte, der hat die Möglichkeit, sich mit dem entsprechenden Zubehör auszustatten. Dazu gehört der überarbeitete Controller, der in drei verschiedenen Farben zur Verfügung steht und das Play and Charge Kit.

Preorder: Xbox Series X-Controller in drei Farben vorbestellen

Play and Charge Kit für Xbox Series X

Damit die Controller überhaupt funktionieren, benötigen diese entweder klassische Batterien oder wiederaufladbare Akkus. Mit dem Play and Charge Kit für Xbox Series X stellt Microsoft ein passendes Set zur Verfügung. Dank mitgeliefertem USB-C-Kabel ist der Akku in weniger als 4 Stunden voll aufgeladen. Natürlich könnt ihr diesen aber auch einfach direkt beim Spielen laden.

Bleibt immer im Spiel mit dem Xbox Play & Charge Kit + USB-C Kabel.

Ladet während oder nach deinem Spiel, auch wenn eure Xbox im Standby-Modus ist.

Der langlebige, wiederaufladbare Akku ist nach unter 4 Stunden wieder voll aufgeladen.

Der Preis des Akku-Sets liegt im Onlineshop von Amazon bei 22,99 Euro.

Wann erhalte ich das Play and Charge Kit? Das Akku-Set wird gemeinsam mit der Xbox Series X am 10. November veröffentlicht und an Vorbesteller entsprechend ausgeliefert. Es lohnt sich also, das benötigte Zubehör schon jetzt zu bestellen, damit dieses direkt zum Release der Konsole zur Verfügung steht.

Xbox Series X/S: Alle Infos zu dem neuen Controller im Überblick

© Microsoft Xbox