Die gamescom 2021 findet in diesem Jahr vom 25. bis 27. August in einer digitalen Form statt. Wie schon letztes Jahr bleiben deshalb die Tore der Koelnmesse geschlossen. Stattdessen gibt es passend zur Veranstaltung Events, wie Livestreams – darunter auch eine Show von Microsoft für Xbox Series X/S-Spiele.

Neue Xbox-Spiele im Livestream zur gamescom 2021

Auf Xbox Wire hat sich Microsoft jetzt zu ihren Plänen zur gamescom 2021 geäußert. Demnach wird ein Livestream stattfinden, der sich auf Infos zu bereits bekannten Spielen der Xbox Game Studios und Third-Party-Partnern konzentrieren soll. Der Xbox Game Pass spielt natürlich auch eine Rolle.

Die wichtigsten Daten zum Livestream:

Wann findet der Xbox-Stream zur gamescom 2021 statt? Dienstag, der 24. August

Zu welcher Uhrzeit startet der Livestream? Um 19 Uhr deutscher Zeit

Was wird gezeigt? Laut Microsoft das „größte, exklusive Spiele-Lineup aller Zeiten“ Bereits angekündigte Spiele der Xbox Game Studios Neuigkeiten der Third-Party-Partner Xbox Game Pass

Host : Kate Yeager und Parris Lilly

: Kate Yeager und Parris Lilly Wo ihr die Show verfolgen könnt: YouTube Twitch Facebook Gaming Twitter

Der Stream kann in mehr als 30 Sprachen, englischer Audiodeskription sowie mit amerikanischer Gebärdensprache geschaut werden.

Neues zu Forza Horizon 5 dürfte so gut wie sicher während des Streams sein. ©Microsoft

Xbox FanFest zur gamescom 2021: Passend zu dem Event gibt es für die Xbox-Community wieder einige Goodies, die auch in digitaler Version funktionieren sollen. Was genau damit gemeint ist, wurde noch nicht bekannt gegeben. Weitere Infos sollen in den nächsten Tagen noch rechtzeitig folgen.

Besondere Rabatte: Zur digitalen gamescom 2021 gibt es auch dieses Jahr wieder einen Sale im Microsoft Store. Dort erwarten euch Rabatte von bis zu 75 Prozent auf ausgewählte Xbox- und Windows 10-Spiele. Noch sind auch hier keine weiteren Infos bekannt.

Noch mehr Events im Rahmen der gamescom 2021

Aber Microsoft ist nicht der einzige Hersteller, der während der gamescom 2021 Neuheiten zeigen wird.

Opening Night Live: Am 25. August um 20 Uhr deutscher Zeit betritt erneut Geoff Keighley die Bühne, um bunt gemischte Neuheiten aus der Videospiel-Branche vorzustellen. Darunter kommende Titel im Weihnachtsgeschäft, aber auch darüber hinaus. Bereits während der E3 2021 zeigte Keighley eine Trailershow und überraschte dort mit einem neuen Trailer zur Rollenspiel-Hoffnung Elden Ring.

Bethesdas MainStream: Bethesda Deutschland wird ab dem 26. August auf Twitch mehrtägig ein eigenes Livestream-Programm präsentieren. Zu den Spielen, die gezeigt werden sollen wurde bisher nichts bestätigt. Da Microsoft aber nicht direkt etwas damit zu tun hat, könnte zum Beispiel Deathloop mit dabei sein, das erst einmal nur für PlayStation 5 und PC erscheint.

Wenige Wochen vor der Veröffentlichung, könnte Deathloop auf der gamescom 2021 ein Thema sein. © Bethesda Softworks/Arkane Studios

Indie Arena Booth: Auch die kleineren Indie-Spiele bekommen während der gamescom 2021 eine Bühne geboten. Im Rahmen der sogenannten Indie Arena Booth könnt ihr in einem Browser-Spiel wie in einem MMORPG über die Stände gehen und euch dort dann Trailer anschauen sowie einige Demos spielen.

Die gamescom 2021 wird vom 25. bis 27. August durch ein digitales Programm stattfinden. In den kommenden Tagen werden wahrscheinlich noch weitere Events und Livestreams angekündigt.