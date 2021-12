Animal Crossing: Silvester 2021 nur heute – So bekommt ihr alle Belohnungen

Animal Crossing: New Horizons lässt euch viele Events und Feiertage gleichzeitig erleben, wenn diese normal gefeiert werden. So gibt es nur heute, dem 31. Dezember 2021, ein großes Silvester-Fest. Damit ihr die Belohnungen nicht verpasst, zeigen wir euch, was ihr am letzten Tag des Jahres bekommen könnt.

Wie läuft Silvester in Animal Crossing ab?

Wie beim realen Event, findet Silvester erst gegen Abend statt. Deshalb werdet ihr euch bei Animal Crossing für das große Event etwas gedulden.

Eine Voraussetzung gibt es: Wenn ihr das Spiel erst vor wenigen Tagen gestartet oder noch nicht weit genug seid, dann könnte es sein, dass ihr an Silvester nicht teilnehmen könnt. Denn im Laufe des Spiels macht ihr aus dem kleinen Zelt von Tom Nook ein richtiges Rathaus mit Vorplatz. Erst bei dieser Serviceplatz-Stufe könnt ihr dieses Event spielen. Dann steht den ganzen Tag über eine große Uhr auf dem Vorplatz mit einem Countdown.

Auf dem Servicecenter steht ein großer Countdown und Melinda sowie Tom Nook haben sich schick angezogen. ©Nintendo/PlayCentral.de

Bis wann findet das Event statt? Die ersten Aktivitäten gehen bereits um 5:00 Uhr morgens am 31. Dezember 2021 los und dauern dann an bis zum 01. Januar 2022 um 04:59 Uhr. Bis Mitternacht aber läuft nur der Timer ab und ihr könnt spezielle Belohnungen erhalten. Ab dann wird für fast fünf Stunden lang auf eurer Insel ein Feuerwerk abgefeuert.

Hüte und Leuchtstäbe – Diese Belohnungen gibt’s

Silvester hat in „Animal Crossing: New Horizons“ keine besondere spielerische Komponente. Es gibt zwei Items, die ihr nur heute bekommen könnt, indem ihr mit Melinda und Tom Nook auf eurem Servicecenter-Platz sprecht.

So bekommt ihr die Neujahrshüte: Geht zu eurem Servicecenter und sprecht Tom Nook rechts neben dem Countdown an. Wenn ihr das erste Mal mit ihm redet, schenkt er euch fünf Partyknaller. Wenn ihr ihn dann noch einmal ansprecht, könnt ihr euch für 300 Sternis weitere Knaller oder für 500 Sternis einen Neujahrszylinder besorgen. Letzteres gibt es in den vier Farben Rot, Orange, Lila und Blau zwischen denen ihr frei wählen könnt.

So bekommt ihr den Leuchtstab: Direkt links nebenan steht Melinda bereit und wartet darauf, von euch angesprochen zu werden. Beim ersten Mal schenkt sie euch einen Leuchtstab, der gelb aufleuchtet, wenn ihr ihn in der Hand haltet.

Mit dem Leuchtstab könnt ihr euch in Animal Crossing winkend vom Jahr 2021 verabschieden. ©Nintendo/PlayCentral.de

Noch mehr Silvester- und Neujahrs-Items bei Nook Shopping: Innerhalb des Spiels könnt ihr vor und an Silvester euch noch einige besondere Dekorations-Items besorgen, die bei keinem Silvester und Neujahr fehlen dürfen:

Silvester-Items (bis 31. Dezember 2021) 12-Trauben-Schälchen Apfelschorle Berliner-Teller Neujahrsnudeln Olivier-Salat

(bis 31. Dezember 2021) Neujahrs-Items (bis 05. Januar 2022) 2022-Festtagsbogen Kadomatsu Kagami-Mochi Neujahrs-Shimekazari Osechi Otoshidama-Umschlag Tigerfigur Yut-Nori-Spiel

(bis 05. Januar 2022)

Das ist alles, was ihr an Silvester in „Animal Crossing: New Horizons“ erleben könnt. Zudem ist es möglich, mit Freunden zusammen auf einer Insel zu sein, wenn der Countdown abläuft. Falls ihr also nicht zusammenfeiern könnt, dann wäre das eine digitale Alternative.