Xbox Game Pass Oktober 2025 – Ninja Gaiden 4 und mehr als Tag-eins-Highlights

Der Oktober 2025 verspricht ein aufregender Monat für Xbox Game Pass-Abonnenten zu werden. Diese Ankündigung sorgt bereits jetzt für Aufregung, denn die geplanten Veröffentlichungen könnten ihn zum größten Monat des Jahres machen. Bislang hielt der April 2025 diesen Titel, dank einer beeindruckenden Liste von Spielen, die an ihrem Veröffentlichungstag verfügbar waren. Darunter befanden sich Titel wie Clair Obscur: Expedition 33 und The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Spannende Neuzugänge im Oktober

Welche Spiele erwarten dich im Oktober 2025? Drei beeindruckende Spiele wurden bereits für einen Tag-eins-Release im Xbox Game Pass bestätigt. Zu den Highlights gehört Ninja Gaiden 4, das voraussichtlich am 21. Oktober 2025 erscheinen wird. Doch auch The Outer Worlds 2, das am 29. Oktober 2025 herauskommt, hat das Potenzial, das größte Spiel des Monats zu werden. Komplettiert wird die Liste durch Keeper, das am 17. Oktober 2025 veröffentlicht wird.

Alle drei Titel stammen aus den Xbox Game Studios, was bedeutet, dass sie dauerhaft in der Xbox Game Pass-Bibliothek verbleiben werden. Um sie jedoch ab dem ersten Tag spielen zu können, benötigst du ein Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement auf der Konsole oder ein PC Game Pass-Abonnement auf dem PC.

Der Wettstreit mit dem April

Kann der Oktober den April 2025 übertreffen? Der April 2025 setzte mit einer Vielzahl von beliebten Spielen, darunter GTA 5 und Diablo 3, einen hohen Standard. Obwohl der vollständige Line-up für Oktober 2025 noch nicht bekannt ist, deuten die bisherigen Ankündigungen auf einen starken Monat hin. Es bleibt spannend, welche weiteren Spiele noch angekündigt werden, um den Oktober zum größten Monat des Jahres zu machen.

Die Bedeutung der Xbox Game Studios

Warum sind die Veröffentlichungen der Xbox Game Studios so wichtig? Die Tatsache, dass alle drei Titel von den Xbox Game Studios stammen, bedeutet, dass sie den Abonnenten langfristig zur Verfügung stehen. Dies gibt dir die Möglichkeit, ohne Zeitdruck in die neuen Welten von Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2 und Keeper einzutauchen.

Mit dem Fokus auf hochwertige Spieleveröffentlichungen unterstreicht Xbox Game Pass seinen Anspruch, Spielern kontinuierlich ein erstklassiges Spielerlebnis zu bieten. Die kommenden Monate werden zeigen, welche weiteren Überraschungen der Xbox Game Pass für dich bereithält.

Was hältst du von den Ankündigungen für den Oktober 2025? Teile deine Meinung in den Kommentaren!