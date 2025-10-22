Xbox Game Pass Oktober 2025 – Acht neue Spiele trotz Preissteigerung

Der Xbox Game Pass sorgt erneut für Aufsehen, indem er acht neue Spiele ankündigt, die in den kommenden Wochen verfügbar sein werden. Diese Ankündigung erfolgt, obwohl Microsoft kürzlich den Preis des Game Pass Ultimate erhöht hat, was einige Diskussionen auslöste.

Die neuen Spiele im Xbox Game Pass

Welche neuen Titel erwarten dich? Ab dem 23. Oktober 2025 kannst du dich auf eine Reihe spannender Spiele freuen. Der Startschuss fällt mit PowerWash Simulator 2 und Bounty Star, die sowohl auf der Cloud, dem PC als auch der Xbox Series X|S spielbar sein werden.

Nur einen Tag später, am 24. Oktober 2025, wird Super Fantasy Kingdom als Game Preview für den PC erscheinen. Am 28. Oktober 2025 folgt Halls of Torment, ebenfalls für Cloud, PC und Xbox Series X|S. Ein besonders mit Spannung erwartetes Highlight ist The Outer Worlds 2, das am 29. Oktober 2025 veröffentlicht wird.

Vielfalt im Angebot

Warum ist die Auswahl so vielfältig? Die Auswahl der neuen Spiele im Xbox Game Pass ist bemerkenswert vielseitig. Mit 1000xResist, das am 4. November 2025 erscheint, wird ein Sci-Fi-Titel das Angebot bereichern. Neben diesem Titel werden auch Football Manager 26 und Football Manager 26 Console am selben Tag verfügbar sein.

Diese Titel bedienen unterschiedliche Interessen, von Sci-Fi-Fans über Sportliebhaber bis hin zu RPG-Enthusiasten. Damit bietet der Game Pass eine breite Palette an Genres, die für jeden etwas bereithält.

Highlights und Erwartungen

Welche Spiele stechen besonders hervor? The Outer Worlds 2 ist eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres und wird sicher viele RPG- und Sci-Fi-Fans begeistern. Der Entwickler Obsidian Entertainment und der Publisher Xbox Game Studios versprechen ein intensives Erlebnis mit packender Story und spannenden Abenteuern.

Nicht nur AAA-Titel, sondern auch Indie-Spiele wie Bounty Star oder Halls of Torment tragen zur Vielfalt des Angebots bei. Diese Spiele bieten einzigartige Erlebnisse und sind eine willkommene Abwechslung zu den großen Blockbustern.

Ein breites Spektrum an Optionen

Welche weiteren Spiele werden erwartet? Neben den bereits angekündigten Spielen könnten in den kommenden Wochen weitere Titel zum Xbox Game Pass hinzugefügt werden. Diese Aussicht macht den Game Pass zu einer spannenden Plattform für alle, die neue Spiele entdecken möchten.

Mit dem aktuellen Lineup hast du bereits eine solide Auswahl an Spielen, die dir abwechslungsreiche Stunden bescheren werden. Egal, ob du lieber in epische Rollenspielwelten eintauchst oder dich mit Simulationen und Strategiespielen beschäftigst, der Xbox Game Pass hat für jeden etwas zu bieten.

