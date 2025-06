Xbox Game Pass kündigt 16 Day-One-Spiele an – Call of Duty inklusive

Xbox Game Pass Abonnenten sind begeistert von der Ankündigung neuer Spiele, die direkt am Veröffentlichungstag verfügbar sein werden. Diese Nachricht wurde kürzlich während der Xbox Games Showcase bekannt gegeben, bei der insgesamt 16 neue Spiele vorgestellt wurden, die alle im Xbox Game Pass enthalten sein werden. Dieser Service hebt sich besonders durch das Angebot von Day-One-Spielen ab, das im Xbox Game Pass Ultimate enthalten ist.

Das Line-up umfasst eine beeindruckende Auswahl an Spielen, die im Jahr 2025 und darüber hinaus erscheinen werden. Zu den angekündigten Titeln gehören Aphelion, At Fate’s End, Call of Duty: Black Ops 7, Clockwork Revolution, Gears of War Reloaded, Grounded 2, High on Life 2 und viele mehr. Diese Vielfalt an Spielen zeigt, dass Microsoft weiterhin große Anstrengungen unternimmt, um den Xbox Game Pass zu einem attraktiven Angebot zu machen.

Was macht den Xbox Game Pass Ultimate so attraktiv?

Warum entscheiden sich so viele für den Xbox Game Pass Ultimate? Der Hauptgrund liegt in der Verfügbarkeit von Day-One-Spielen. Jeder Titel von Xbox Games Studios, Activision-Blizzard und Bethesda steht den Abonnenten sofort zur Verfügung. Dies stellt einen klaren Vorteil gegenüber dem Konkurrenzangebot von PlayStation Plus dar.

Zusätzlich zu den hauseigenen Spielen schließt Microsoft regelmäßig Vereinbarungen mit Drittentwicklern ab, um das Angebot zu erweitern. Dies macht den Xbox Game Pass Ultimate zu einem äußerst interessanten Angebot für alle, die immer die neuesten Spiele erleben möchten, ohne jeden Titel einzeln kaufen zu müssen.

Reaktionen der Community

Wie reagieren die Abonnenten auf das neue Spieleangebot? Die Reaktionen der Community sind durchweg positiv. In einem Reddit-Post äußerte sich ein Abonnent begeistert: „10 von 16 werde ich definitiv spielen und ich bin (sehr) gespannt auf sie.“ Ein anderer Nutzer fügte hinzu: „Ein Leben mit Game Pass ist ein Leben, das es wert ist, gelebt zu werden.“

Diese Stimmen aus der Community spiegeln die allgemeine Zufriedenheit mit dem Angebot wider. Trotz der steigenden Preise für einzelne Spiele, wie etwa die angekündigten 80 Euro für The Outer Worlds 2, bleibt der Xbox Game Pass Ultimate mit 20 Euro pro Monat eine verlockende Option.

Ein Blick in die Zukunft

Was können wir in Zukunft vom Xbox Game Pass erwarten? Der aktuelle Trend zeigt, dass Microsoft weiterhin daran arbeitet, den Xbox Game Pass zu erweitern und zu verbessern. Mit der stetigen Integration neuer Spiele und der strategischen Partnerschaften mit Entwicklern bietet der Service einen erheblichen Mehrwert für Gamer.

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis für den Xbox Game Pass Ultimate stabil bleibt, ist zwar unklar, aber selbst bei einer möglichen Preiserhöhung bleibt das Angebot für viele Spieler attraktiv. Der Zugang zu einer Vielzahl von Spielen direkt am Veröffentlichungstag ist ein unschlagbares Argument für den Service.

Was denkst du über die neuen Day-One-Spiele im Xbox Game Pass? Teile deine Meinung in den Kommentaren!