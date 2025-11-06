Xbox Game Pass im November 2025: Whiskerwood und Egging On neu dabei

Xbox Game Pass erweitert sein beeindruckendes Angebot an Spielen im November 2025 um zwei weitere Day-One-Titel: Whiskerwood und Egging On. Diese beiden Spiele sorgen dafür, dass der Xbox Game Pass in diesem Monat insgesamt fünf neue Titel direkt zum Start bereithält. Damit steigt die Anzahl der in diesem Jahr hinzugefügten Spiele auf 194.

Spiele im Fokus: Whiskerwood und Egging On

Was macht Whiskerwood so einzigartig? Whiskerwood ist ein herausforderndes Strategiespiel, das in einer fiktiven Welt spielt, in der du die Geschicke einer Mäusekolonie lenkst. Entwickelt von Minakata Dynamics, bietet das Spiel komplexe Simulationen, bei denen du die Balance zwischen den Bedürfnissen der Mäuse und den Steuerforderungen ihrer katzenartigen Herrscher finden musst. Diese Dynamik erinnert stark an Titel wie RimWorld und Timberborn und verspricht, dich stundenlang zu fesseln.

Welche Herausforderungen erwarten dich in Egging On? Egging On, entwickelt vom polnischen Studio Egobounds, ist ein Plattformspiel, das dich mit der zerbrechlichen Natur eines Eis konfrontiert. Die Spieler müssen präzise Sprünge meistern und eine Vielzahl von Umgebungen erkunden, um die Herausforderungen des Spiels zu meistern. Die Physik des Spiels ist hierbei von zentraler Bedeutung und sorgt für ein spannendes Erlebnis.

Verfügbarkeit und Plattformen

Wo sind Whiskerwood und Egging On erhältlich? Beide Spiele sind ab sofort für Xbox Game Pass Nutzer auf den PC- und Ultimate-Tiers verfügbar. Whiskerwood ist derzeit nur für den PC verfügbar, könnte aber nach der Early-Access-Phase, die etwa ein Jahr dauern soll, auf weitere Plattformen ausgeweitet werden. Egging On kannst du hingegen auch auf Cloud und Xbox Series spielen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Wann kommen die Spiele zu Xbox Game Pass Premium? Microsoft plant, Whiskerwood und Egging On zwischen Mai und November 2026 im Xbox Game Pass Premium verfügbar zu machen. Diese Strategie ist Teil der Umstrukturierung der Xbox Game Pass Tiers, die im Oktober 2025 vorgenommen wurde.

Weitere Highlights im November

Welche anderen Spiele kommen im November heraus? Neben Whiskerwood und Egging On kannst du dich auf eine Reihe weiterer spannender Titel freuen. Dazu gehören unter anderem Voidtrain, Lara Croft and the Temple of Osiris und Great God Grove. Das absolute Highlight des Monats ist jedoch Call of Duty: Black Ops 7, das am 14. November 2025 erscheint.

Um dir einen besseren Überblick zu verschaffen, findest du hier eine Tabelle mit den bestätigten Spielen und deren Veröffentlichungsdaten:

Spiel Game Pass Tier(s) Plattform(en) Datum Notizen Whiskerwood Ultimate, PC PC 6. Nov 2025 Game Preview; Day-One-Release Egging On Ultimate, PC Cloud, PC, Series 6. Nov 2025 Day-One-Release Voidtrain Ultimate, PC, Premium Cloud, PC, Series 7. Nov 2025 Day-One 1.0 Release Great God Grove Ultimate, PC, Premium Cloud, PC, Series 11. Nov 2025 Lara Croft and the Temple of Osiris Ultimate, PC, Premium Cloud, Console, PC 11. Nov 2025 Pigeon Simulator Ultimate, PC Cloud, PC, Series 11. Nov 2025 Day-One-Release Winter Burrow Ultimate, PC Cloud, Console, PC 12. Nov 2025 Day-One-Release Relic Hunters Legend Ultimate, PC, Premium Cloud, Console, PC 12. Nov 2025 Call of Duty: Black Ops 7 Ultimate, PC Cloud, Console, PC 14. Nov 2025 Day-One-Release

Teile uns in den Kommentaren mit, auf welches dieser Spiele du dich am meisten freust und warum!