Xbox Game Pass im Dezember 2025 – Marvel Cosmic Invasion als Highlight-Spiel

Xbox Game Pass beginnt den Dezember 2025 mit einer beeindruckenden Liste neuer Titel, die bereits für Abonnenten bestätigt wurden. Diese Titel bieten eine abwechslungsreiche Mischung aus Genres und Spielstilen, die sowohl für Einzelspieler als auch für Multiplayer-Fans interessant sind. Zu den Highlights gehört das Koop-Spiel Marvel Cosmic Invasion, das am 1. Dezember 2025 erscheint.

Marvel Cosmic Invasion: Ein episches Abenteuer

Was erwartet dich bei Marvel Cosmic Invasion? In Marvel Cosmic Invasion steuerst du eine Vielzahl von Marvel-Superhelden, die sich gegen die kosmische Bedrohung durch den Bösewicht Annihilus verteidigen müssen. Das Spiel bietet sowohl Einzelspieler- als auch Mehrspielermodi, in denen du mit bis zu drei weiteren Spielern in kooperativen Schlachten antreten kannst. Mit einem pixeligen Grafikstil und einer aufregenden Arcade-Beat ‚em up Mechanik ist Action garantiert.

Der Titel wird von Tribute Games entwickelt, bekannt für Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, und von Dotemu veröffentlicht. Spieler können eine spannende Kombination aus Einzel- und Teamangriffen genießen, die das Spiel zu einem Muss für Marvel-Fans machen.

Lost Records: Bloom & Rage – Eine Reise der Selbstfindung

Warum solltest du Lost Records: Bloom & Rage spielen? Lost Records: Bloom & Rage ist ein erzählerisches Abenteuer von Don’t Nod Montréal, das dich in die Geschichte von vier Teenager-Mädchen entführt. Die Handlung spielt im Sommer 1995 und dreht sich um ihre Reise der Selbstfindung und Freundschaft. Im Jahr 2022 treffen sich die vier wieder und müssen sich einem lange verborgenen Geheimnis stellen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Das Spiel hebt sich durch seine narrative Entscheidungsmechanik ab, bei der du die Geschichte aktiv mitgestaltest. Mit einer eindrucksvollen Handlung und tiefgründigen Charakterentwicklungen bietet das Spiel ein einzigartiges Erlebnis.

Routine – Überleben auf dem Mond

Was macht Routine einzigartig? Routine ist ein Survival-Horror-Spiel, das in einer verlassenen Mondbasis spielt. Du schlüpfst in die Rolle eines namenlosen Protagonisten, der das Geheimnis um den Niedergang der Basis aufklärt. Ausgerüstet mit einem Cosmonaut Assistance Tool (C.A.T) kämpfst du gegen feindliche Roboter und löst Rätsel.

Routine bietet ein intensives Spielerlebnis mit einem Fokus auf Stealth und Exploration. Mit permadeath und prozedural generierten Elementen ist es ein Muss für Horrorfans, die eine Herausforderung suchen.

A Game About Digging a Hole – Einfach, aber fesselnd

Warum wirst du A Game About Digging a Hole lieben? In diesem Simulationsspiel geht es um das Graben eines möglichst großen Lochs. Während des Grabens kannst du Erze sammeln und verkaufen, um neue Ausrüstung wie Sprengstoff oder einen Jetpack zu erwerben. Das Spiel bietet eine unerwartete Tiefe durch seine minimalistische Prämisse und hat sich bereits auf Steam bewährt.

Entwickelt von Cyberwave, bietet das Spiel einfache, aber süchtig machende Mechaniken, die es zu einem unterhaltsamen Zeitvertreib machen.

Dome Keeper – Verteidigung auf einem fremden Planeten

Was erwartet dich in Dome Keeper? Dome Keeper ist ein Roguelike-Tower-Defense-Spiel, in dem du deine Glaskuppel gegen Alien-Angriffe verteidigen musst. Nach jeder Angriffswelle kannst du Ressourcen abbauen, um deine Verteidigung zu stärken und dich auf die nächste Welle vorzubereiten.

Das Spiel von Bippinbits verbindet strategisches Ressourcenmanagement mit actiongeladenen Kämpfen und bietet ein packendes Spielerlebnis, das sowohl für kurze als auch längere Spielsitzungen geeignet ist.

Titel, die den Xbox Game Pass verlassen

Welche Spiele werden entfernt? Am 30. November 2025 verlassen einige Spiele den Xbox Game Pass, darunter Barbie Project Friendship, Lords of the Fallen (2023), Octopath Traveler und dessen Fortsetzung sowie SteamWorld Build. Nutze die Gelegenheit, diese Titel noch zu spielen, bevor sie entfernt werden.

Während einige Spiele gehen, ist die Liste der Neuzugänge vielversprechend. Mit mehreren spannenden Ankündigungen, die während der The Game Awards am 11. Dezember 2025 erwartet werden, bleibt der Xbox Game Pass eine der attraktivsten Optionen für Gaming-Fans.

Was hältst du von den neuen Xbox Game Pass Spielen für Dezember 2025? Teile deine Meinung in den Kommentaren unten!