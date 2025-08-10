Xbox Game Pass Highlights – Diese Top-Spiele darfst du nicht verpassen!

Die Auswahl an Spielen im Xbox Game Pass ist gigantisch. Bei so vielen Titeln kann es schwerfallen, sich zu entscheiden. Doch keine Sorge, hier sind einige Spiele, die du unbedingt ausprobieren solltest. Sie sind nicht im Game Pass Core enthalten, aber für PC und Xbox verfügbar, ohne dass du ein Ultimate-Abonnement benötigst.

Blue Prince: Ein einzigartiges Puzzle-Abenteuer

Was macht Blue Prince so besonders? In Blue Prince erbst du ein geheimnisvolles Anwesen mit einem ständig wechselnden Layout. Deine Aufgabe ist es, Raum 46 zu finden und die Geheimnisse deiner Familie zu lüften. Über 100 Räume warten darauf, entdeckt zu werden, aber sei vorsichtig, denn jeder Fehlklick kann deinen Fortschritt zurückwerfen.

Grand Theft Auto V: Ein ewiges Abenteuer

Warum ist GTA 5 immer noch so beliebt? In der offenen Welt von GTA 5 kannst du stundenlang eintauchen und das Leben eines Gangsters erkunden. Trotz der Vorfreude auf GTA 6 bleibt der fünfte Teil ein zeitloser Klassiker, der viele Stunden deiner Zeit beanspruchen kann.

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Was bietet Oblivion? Als Gefangener erlebst du in Oblivion eine dramatische Wendung, die dir die Freiheit schenkt, Cyrodiil zu erkunden. Das Spiel bietet eine beeindruckende Welt mit unzähligen Stunden an Erkundung und Spaß.

Terraria: Dein eigenes Abenteuer

Wie unterscheidet sich Terraria von anderen Spielen? Terraria bietet dir die Freiheit, deine eigene Geschichte zu schreiben. In dieser 2D-Welt kannst du bauen, überleben und entdecken, was immer du möchtest. Besonders für Fans von Minecraft ist es ein Muss.

Clair Obscur: Expedition 33

Warum solltest du Clair Obscur spielen? Dieses Spiel zieht dich mit seiner fesselnden Erzählung und dem einzigartigen RPG-Kampfsystem in den Bann. Die Mischung aus Quick-Time-Events und rundenbasierter Strategie sorgt für ein intensives Spielerlebnis, das dir lange im Gedächtnis bleiben wird.

DOOM: Die Rückkehr einer Ikone

Was macht DOOM so herausfordernd? DOOM bietet realistische Schießereien und flüssiges Gameplay, während du dich durch Horden von Dämonen kämpfst. Es ist eine intensive Erfahrung, die Präzision und Beweglichkeit erfordert.

Gears of War: Kampf gegen die Locust Horde

Warum ist Gears of War einzigartig? In diesem actiongeladenen Third-Person-Shooter kämpfst du gegen die Locust Horde, um die Menschheit zu retten. Die schweren Gefechte und die packende Handlung machen es zu einem unverzichtbaren Erlebnis.

Hi-Fi RUSH: Ein rhythmisches Abenteuer

Wie zieht Hi-Fi RUSH dich in seinen Bann? Mit seiner einzigartigen Kunstrichtung und dem rhythmusbasierten Kampf ist Hi-Fi RUSH ein visuell beeindruckendes Spiel, das hohe Unterhaltung bietet.

Little Nightmares II: Ein düsteres Abenteuer

Was erwartet dich in Little Nightmares II? In dieser surrealen Welt voller seltsamer Kreaturen ist es ratsam, einen Partner an deiner Seite zu haben. Das Spiel verbessert seinen Vorgänger mit mehr Schrecken und einer stärkeren Atmosphäre.

Resident Evil 2: Überleben in Raccoon City

Warum ist Resident Evil 2 ein Muss? Dieses Survival-Horror-Spiel bietet hervorragende Charaktere, eine spannende Handlung und eine perfekte Levelgestaltung, die das Backtracking fördert.

Sifu: Kung-Fu-Action vom Feinsten

Was macht Sifu so herausfordernd? In diesem einzigartigen Kampfspiel alterst du bei jedem Tod. Die Kunst des Kung-Fu zu meistern erfordert Geduld und Hingabe, aber die Belohnungen sind es wert.

Telltale Games: The Walking Dead

Was zeichnet diese interaktive Serie aus? In der Welt von The Walking Dead steht das Überleben im Mittelpunkt, wobei Entscheidungen das Schicksal der Charaktere beeinflussen. Die Serie bietet eine fesselnde Geschichte und komplexe Charaktere.

Banjo-Kazooie: Ein klassisches Plattform-Abenteuer

Warum ist Banjo-Kazooie ein Klassiker? Mit seiner einladenden Welt und dem süchtig machenden Gameplay bleibt Banjo-Kazooie eines der besten Plattformspiele. Es bietet stundenlangen Spaß ohne Ermüdung.

Celeste: Der Aufstieg zu neuen Höhen

Worin liegt die Herausforderung von Celeste? Während du den Celeste-Berg erklimmst, fordern dich die schwierigen Plattformen heraus. Der emotionale und physische Kampf ist sowohl unterhaltsam als auch inspirierend.

Crash Bandicoot N.Sane / Spyro Reignited

Warum solltest du diese Remakes spielen? Diese Remakes bieten die ultimative nostalgische Reise mit fantastischem Leveldesign und ikonischen Soundtracks. Sie sind ein Muss für alle Plattform-Fans.

Welche dieser Spiele hast du bereits ausprobiert? Teile deine Meinung und Erfahrungen in den Kommentaren!