Xbox Game Pass April 2021: GTA 5 ab morgen wieder im Xbox Game Pass verfügbar

Anfang des vergangenen Jahres war Rockstar Games Vorzeigetitel GTA 5 Teil des Xbox Game Pass. Alle Abonnenten des kostenpflichtigen Dienstes konnten den Open-World-Titel somit für eine begrenzte Zeit kostenlos herunterladen. Damit schraubten Rockstar und Take-Two Interactive die ohnehin weiterhin sehr ordentlichen Spielerzahlen von GTA Online noch einmal in die Höhe.

Xbox Game Pass: GTA 5 kehrt zurück

Offenbar war die Aktion so erfolgreich, dass „GTA 5“ bereits am 8. April 2021 zurück in den Xbox Game Pass wandern wird. Angeboten wird das Spiel für Xbox-Konsolen sowie per xCloud auf Android-Geräten. Die PC-Version wird anscheinend nicht im Game Pass enthalten sein, ähnlich wie es derzeit bei Outriders der Fall ist.

Schon bald im Xbox Game Pass

Xbox Game Pass: Highlights im April

Weitere Spiele-Highlights, die im April in den Xbox Game Pass finden, sind „Zombie Army 4: Dead War“, „Disneyland Adventures“ und „NHL 21“. Außerdem vermeldet Xbox 50 neue Spiele, die nun das Xbox Touch Control unterstützen. Im September 2020 war Minecraft Dungeon zum Launch das erste Spiel mit Xbox Touch Control. Dadurch müsst ihr beim Zocken via Cloud Gaming (Gaming) keinen Controller mehr nutzen. Ihr könnt stattdessen ganz einfach den Touch-Bildschirm eures Android-Geräts nutzen.

Zu den unterstützten Spielen zählen zum Beispiel Sea of Thieves, Gear 5, Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age und „Slay the Spire“. Eine vollständige Liste der unterstützten Titel findet ihr hier.

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass im April

Zwar gelangen jeden Monat neue Spiele in die Bibliothek des Xbox Game Pass, gleichzeitig verlassen aber auch immer wieder einige Titel das Angebot. Die folgenden Spiele verlassen den Game Pass im April 2021:

15. April:

16. April (EA Play):