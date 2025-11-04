Xbox Game Pass – 1000xResist und Football Manager 26 ab November 2025 verfügbar

Der Xbox Game Pass Ultimate hat kürzlich zwei aufregende Neuzugänge erhalten: Football Manager 26 und 1000xResist. Beide Titel sind ab sofort für die PC- und Ultimate-Tiers des Xbox Game Pass verfügbar und markieren die ersten Ergänzungen des Dienstes im November 2025.

1000xResist: Ein einzigartiges Abenteuer

Was macht 1000xResist so besonders? Entwickelt von Sunset Visitor, ist 1000xResist eines der höchstbewerteten Spiele des Jahres 2024 mit einer beeindruckenden Durchschnittsbewertung von 89 und einer 100%igen Empfehlungsrate auf OpenCritic. Dieses Abenteuerspiel versetzt dich in eine Zukunft, in der Aliens die Menschheit fast ausgelöscht haben. Du schlüpfst in die Rolle eines Klons und erlebst die Geschichte durch nicht-lineare Dialoge und Erinnerungssequenzen.

Die thematische Tiefe des Spiels, die sich mit kultureller Identität und generationenübergreifenden Traumata auseinandersetzt, hat sowohl Kritiker als auch Spieler begeistert. Die Perspektive der Hongkong-Diaspora verleiht dem Spiel eine einzigartige Erzählweise, die es zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.

Football Manager 26: Ein vertrauter Favorit

Warum ist Football Manager 26 ein Muss? Die Football Manager-Serie von Sports Interactive ist bekannt für ihre tiefgründige Simulation des Fußballmanagements. Seit 2018 erscheinen die Titel der Reihe pünktlich zum Veröffentlichungstag im Xbox Game Pass, mit Ausnahme des letzten Jahres, als eine Verzögerung zur Absage von Football Manager 25 führte. Mit der Rückkehr zur Unity-Engine setzt FM26 die Tradition fort und ist jetzt auf Game Pass verfügbar.

Football Manager 26 wird voraussichtlich bis zum 15. November 2026 im Game Pass bleiben, bevor es durch seinen Nachfolger ersetzt wird. Diese jährliche Kadenz macht die Serie zu einem festen Bestandteil der Xbox Game Pass-Bibliothek.

Zukünftige Game Pass Highlights

Welche neuen Titel erwarten dich noch in diesem Jahr? Neben 1000xResist und Football Manager 26 gibt es eine Reihe weiterer spannender Neuzugänge im Xbox Game Pass. Hier sind einige der kommenden Titel mit ihren geplanten Veröffentlichungsdaten:

Whiskerwood: Ultimate, PC – 6. November 2025

Egging On: Ultimate, PC – 6. November 2025

Voidtrain: Ultimate, PC – 7. November 2025

Winter Burrow: Ultimate, PC – 12. November 2025

Call of Duty: Black Ops 7 : Ultimate, PC – 14. November 2025

: Ultimate, PC – 14. November 2025 Moonlighter 2: The Endless Vault: Ultimate, PC – 19. November 2025

Routine: Ultimate, PC – 4. Dezember 2025

Dome Keeper: Ultimate, PC – 9. Dezember 2025

Menace: Ultimate, PC – 5. Februar 2026

High on Life 2: Ultimate, PC – 13. Februar 2026

Ein Blick in die Zukunft des Xbox Game Pass

Was steht als nächstes für den Xbox Game Pass an? Bis Ende des Jahres 2025 sind noch acht weitere Titel für den Xbox Game Pass geplant, und es werden in den kommenden Wochen noch mehr Ankündigungen erwartet. Insgesamt gibt es 25 bestätigte Veröffentlichungen, die noch auf konkrete Termine warten. Spiele wie Planet of Lana 2 und Aphelion sind für 2026 geplant, während Persona 4 Revival noch kein Veröffentlichungsjahr angegeben hat.

Welche dieser neuen Titel interessieren dich am meisten? Teile deine Gedanken und Vorfreude in den Kommentaren unten!