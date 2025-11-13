WoW Patch 11.2.7 überarbeitet Portalräume in Stormwind und Orgrimmar

World of Warcraft, das beliebte MMORPG von Blizzard, steht im Dezember 2025 vor einer bedeutenden Veränderung mit dem kommenden Patch 11.2.7. Dieser Patch wird die Portalräume in Stormwind und Orgrimmar umfangreich überarbeiten, um den Spielern die Navigation in der riesigen Spielwelt zu erleichtern.

Die Neugestaltung der Portalräume

Welche Änderungen erwarten die Spieler in Patch 11.2.7? Mit dem neuen Patch werden die Portalräume, auch bekannt als das Zauberersanktum in Stormwind und die Pfadfinderhöhle in Orgrimmar, ein dringend benötigtes Update erhalten. Die Änderungen beinhalten die Einführung neuer Portale und die Umstrukturierung bestehender.

In der Allianzstadt Stormwind wird das Portal nach Dornogal in den ersten Raum verlegt und ersetzt das Portal nach Ashran. Zudem wird ein neues Portal zu Founder’s Point hinzugefügt, das Azsuna ersetzt. Im zweiten Raum befinden sich dann die Portale nach Azsuna und Ashran.

Details der Änderungen

Wie sieht die neue Portalstruktur für die Horde aus? In Orgrimmar wird das Dornogal-Portal ebenfalls in den ersten Raum verlegt, wobei es das Zuldazar-Portal ersetzt. Ein neues Portal zu Razorwind Shores wird hinzugefügt, das bisherige Azsuna-Portal wird in den zweiten Raum verlagert. Dadurch entstehen folgende Portalanordnungen:

Allianz Horde Dornogal (Raum 1, ersetzt Ashran) Dornogal (Raum 1, ersetzt Zuldazar) Founder’s Point (Raum 1, ersetzt Azsuna) Razorwind Shores (Raum 1, ersetzt Azsuna) Azsuna und Ashran (Raum 2) Zuldazar, Azsuna und Silbermond (Raum 2)

Zukünftige Anpassungen

Was steht noch bevor mit der Einführung der Erweiterung Midnight? Ein neues Portal zur aktualisierten Stadt Silbermond wird sowohl für die Allianz als auch für die Horde hinzugefügt. Für die Allianz ersetzt dieses Portal das Boralus-Portal, während es für die Horde das alte Silbermond-Portal aus WoW: The Burning Crusade ersetzt.

Diese Änderungen werden nötig, da der Launch von Midnight 14 der 20 verfügbaren Portalplätze der Allianz und 13 der 14 Plätze der Horde belegt. Sollte neuer Inhalt aus World of Warcraft: The Last Titan hinzukommen, könnte ein drittes Stockwerk im Portalraum von Orgrimmar nötig werden.

Umsetzungstermin und Ausblick

Wann werden die Änderungen live geschaltet? Der Patch 11.2.7 wird am 2. Dezember 2025 veröffentlicht, sodass die Spieler nicht mehr lange auf die Verbesserungen warten müssen. Obwohl das genaue Veröffentlichungsdatum für die Erweiterung Midnight noch nicht feststeht, gibt es Hinweise auf einen möglichen Release um den 10. März 2026.

Die Spieler können sich auf eine vereinfachte Navigation und ein noch immersiveres Spielerlebnis freuen. Welche der neuen Portale wirst du als erstes ausprobieren? Teile deine Meinung in den Kommentaren!