Wo PS5 kaufen zum Launch? Unser großer Shopping-Guide

Die PlayStation 5 erscheint hierzulande offiziell am 19. November 2020 und kann zum Launch bei zahlreichen unterschiedlichen Händlern erworben werden. Damit ihr in dem undurchsichtigen Dschungel nicht die Orientierung verliert, bieten wir euch in diesem Artikel einen Überblick und erklären, wo die PS5 erworben werden kann.

Hinweis: Derzeit (Stand 5.10.2020) ist allerdings sowohl die PS5 als auch die PS5 All Digital weltweit komplett ausverkauft.

Wie hoch ist der Preis der PS5?

Die digitale Version der Playstation 5 kostet 399,99 Euro. Mit dieser Hardware könnt ihr keine pyhsischen Games spielen, also Disks in die Konsole legen. Die Version mit Laufwerk steht im Preis bei 499,99 Euro. So viel müsst ihr bei allen Händlern bezahlen.

Wann kann ich die PS5 kaufen?

Die PS5 kann in Deutschland seit dem 16./17. September vorbestellt werden. Beide Editionen der PlayStation könnt ihr außerdem ab dem 19. November 2020 in Deutschland kaufen oder in Onlineshops bestellen, um die Konsole ganz bequem nach Hause geliefert zu bekommen.

1. Vorbesteller-Welle: 16./17. September (ausverkauft)

16./17. September (ausverkauft) 2. Vorbesteller-Welle: 25. September (ausverkauft)

25. September (ausverkauft) Release-Datum: 19. November

Wo kann ich die PS5 kaufen?

Nur stellt sich die Frage, wo kann ich die PS5 kaufen? Zur Auswahl stehen immerhin unzählige Onlineshops oder Einzelhändler.

In Deutschland gibt es viele verschiedene Händler, bei denen ihr eine PS5 kaufen könnt. Schon jetzt kann die Konsole unter anderem bei den folgenden Händlern vorbestellt werden. Das bedeutet, ihr könnt sie ab dem 19. November 2020 auch an dieser Stelle kaufen.

PS5 (mit Laufwerk)

PS5 All Digital

Retail-Alternative: Bei all diesen Shops lohnt es sich neben dem Onlinegeschäft, einmal vor Ort nachzusehen am Launchtag oder direkt danach. Vorausgesetzt, dass sie mit einem lokalen Store bei euch um die Ecke auftrumpfen. Einzelhändler wie GameStop, Conrad oder Expert gibt es neben den großen Elektronikfachhändlern Saturn und MediaMarkt in allen größeren Städten. Dazu kommen dutzende kleinere Gaming-Stores, die nicht einer solchen Kette angehören. Warum der Onlinehandel jedoch zu bevorzugen ist, erklären wir euch im weiteren Text.

Was muss ich beim Kauf der PS5 beachten?

Je nachdem, bei welchem Händler ihr die PS5 vorbestellt, kann es sein, dass ihr eine Anzahlung leisten müsst, wobei der genaue Betrag variieren kann. Diese Anzahlung dient den Verkäufern als Sicherheit, dass die Konsole zum Release auch wirklich von euch abgeholt wird. Solltet ihr bereits eine solche Anzahlung geleistet haben, solltet ihr die Konsole tatsächlich pünktlich zum Release-Tag erhalten.

Verschiedene Märkte wie zum Beispiel MediaMarkt oder Saturn weisen allerdings explizit darauf hin keine Vorbestellungen entgegenzunehmen.

Ob der stationäre Handel am 19. November überhaupt über ein Kontingent an PS5-Konsolen zur Verfügung stehen hat, kann bislang nur spekuliert werden. Angeblich wird die gesamte Menge ausschließlich in den Onlinehandel gesteckt. Aber offizielle Aussagen oder Stellungnahmen gibt es nicht, dass zum Release tatsächlich überhaupt keine Exemplare der PS5 im stationären Handel angeboten werden.

Kann ich die PS5 auf Raten kaufen?

Einige User haben gefragt, ob man die PS5 auch irgendwo auf Raten kaufen kann. Und tatsächlich geht das sogar recht einfach. Die einfachste Methode, die PS5 auf Raten zu kaufen, ist der Weg über die bekannte und beliebte Otto-Ratenzahlung.

Heißt: Bei Otto könnt ihr alternativ zum Vollpreis auch eine Ratenzahlung vereinbaren. So bezahlt ihr in 24 Monatsraten beispielsweise weniger als 25 Euro pro Monat. Für diesen Service ist der Händler bekannt und beliebt.

Bei einer entspannten 0%-Finanzierung ist die Ratenzahlung wegen den niedrigen Kosten so beliebt. Außerdem dauert eine Bonitätsprüfung bei anderen Shops häufig viel länger als bei Otto.

Preis und zwei Versionen der PS5 © SIE

Wo kann ich PS5-Zubehör kaufen?

Zubehör für die PS5 könnt ihr ebenfalls in verschiedenen Onlineshop kaufen und ab dem Release auch im stationären Handel.

PS5: Vorbesteller-Chaos im Rückblick, wie ist die aktuelle Lage in Deutschland?