Witcher-Spiele reduziert im Xbox, PS und Nintendo eShop – begrenzte Zeit!

Die Welt der Witcher-Spiele bietet derzeit einige der besten Angebote, die du nicht verpassen solltest. Die Spiele der Witcher-Reihe sind im Moment auf verschiedenen Plattformen stark reduziert, wobei der erste Teil jedoch ausgeschlossen ist. Diese Angebote sind auf dem Nintendo eShop, dem PlayStation Store und dem Xbox Store verfügbar, jedoch nicht auf Steam. Es lohnt sich, schnell zu handeln, da diese Deals nur für eine begrenzte Zeit erhältlich sind.

Rabatte auf die Witcher-Spiele

Welche Spiele sind im Angebot? Das beeindruckendste Angebot betrifft The Witcher 2: Assassins of Kings, das aktuell für nur 2,99 € zu haben ist, dank eines Rabatts von 85 % auf dem Microsoft Store. Dies ist die Xbox 360-Version, die jedoch auch auf der Xbox One, Xbox Series S und Xbox Series X über die Abwärtskompatibilität spielbar ist.

Der Nachfolger, The Witcher 3: Wild Hunt, ist um 80 % reduziert. Die Standard-Edition des Spiels kostet derzeit nur 7,99 € im PlayStation Store und im Microsoft Store. Dieses Angebot gilt für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S Nutzer. Die Complete Edition, die alle DLCs enthält, ist ebenfalls um 80 % reduziert, aber nur im Microsoft Store für 9,99 € erhältlich.

Weitere Angebote auf Spin-offs und Erweiterungen

Welche Erweiterungen sind verfügbar? Der Witcher-Ableger Thronebreaker: The Witcher Tales ist um 80 % reduziert und kostet 3,99 € im Microsoft Store. Auf dem Nintendo eShop ist es ebenfalls im Angebot, allerdings nur um 75 % reduziert, wodurch die Switch-Version einen Euro mehr kostet und 4,99 € beträgt.

The Witcher 3: Blood and Wine ist aktuell für 4,99 € im Nintendo eShop und für 5,99 € im PlayStation Store und Microsoft Store erhältlich. Die Hearts of Stone-Erweiterung von Witcher 3 ist für 2,49 € im Nintendo eShop und für 7,49 € im PlayStation Store und Microsoft Store im Angebot. Schließlich ist der Erweiterungspass, welcher beide Erweiterungen kombiniert, für 6,24 € im Nintendo eShop, 7,49 € im PlayStation Store und 7,49 € im Microsoft Store erhältlich.

Verfügbarkeit der Angebote

Wie lange sind die Angebote gültig? Diese Sammlung von Angeboten läuft zwischen dem 28. Juli und dem 1. August 2025 ab. Es bleibt also etwas Zeit, um von diesen Deals zu profitieren, aber nicht allzu viel. Einige dieser Angebote sind bemerkenswert die günstigsten, die das Produkt jemals auf irgendeiner digitalen Plattform hatte.

Die Angebote gelten für die Nintendo eShop und die PlayStation Store Nutzer, die auf der Suche nach einem tollen Deal für die Witcher-Spiele sind. Der Xbox Store hingegen bietet mit dem Microsoft Store eine Plattform, die speziell für Xbox-Nutzer attraktiv ist.

Was hältst du von diesen Angeboten? Planst du, eines der Witcher-Spiele zu kaufen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!