Mit What If…? steht bereits eine neue MCU-Serie in den Startlöchern, die uns in die Weiten des Marvel-Multiversums entführen will. Nun wurde bekanntgegeben, auf wie viele Episoden wir uns in der 1. Staffel freuen dürfen und darüber hinaus arbeiten die Verantwortlichen bereits fleißig an Nachschub in Form einer 2. Season.

What If….? Staffel 1 bekommt weniger Episoden als bisher gedacht

Bisher gingen wir davon aus, dass wir uns in der 1. Staffel der ersten Animationsserie aus dem Hause Marvel Studios auf insgesamt zehn Episoden freuen dürften. Laut den Kollegen von Collider sei dies jedoch nicht mehr der Fall, wie ihnen Brad Winderbaum, der Executive Producer von „What If…?“, in einem Interview bestätigte.

Demnach habe sich die 2. Season bereits Ende 2019 in Pre-Production befunden, doch dann durchkreuzte die Corona-Pandemie die Pläne der Macher. Dies führte dazu, dass der Produktionsplan über den Haufen geworfen wurde, weshalb eine Episode von Staffel 1 in Staffel 2 geschoben wurde. Somit beinhaltet Season 1 nun neun Folgen.

Winderbaum sagte hierzu genauer, besagte „What If…?“-Episode habe „nicht das Fertigstellungsdatum erreichen“ wollen. Darüber hinaus bestätigte er, dass „Season 2 auch neun Episoden sein werden“. Insgesamt dürfen sich Marvel-Fans also nun auf mindestens 18 Abenteuer in den Weiten des Multiversums freuen.

Unendliche Möglichkeiten in „What If…?“ © Marvel Studios/Disney

Des Weiteren erklärte Winderbaum, jede Folge der Serie solle ihren ganz eigenen Rhythmus haben und die Macher bekamen hinsichtlich der Laufzeit der einzelnen Episoden keine genauen Vorgaben. Letztendlich hätten sich die Verantwortlichen auf eine Laufzeit von circa 30 Minuten pro Folge geeinigt, mit einigen Ausnahmen. Zehn beziehungsweise nun neun Episoden pro Staffel sei zudem „die richtige Menge“ gewesen, wie Winderbaum ausführt.

„What If…?“ entsteht unter der Regie von Bryan Andrews („Jackie Chan Adventures“), wohingegen AC Bradley („Arrow“) die Drehbücher verantwortete. Die Animationsserie, die ein vollwertiger Bestandteil des Marvel Cinematic Universe sein wird, startet am 11. August 2021 exklusiv bei Disney Plus.