Warhammer 40,000 Space Marine – Größtes Day-One-Highlight im Xbox Game Pass Juni 2025

Microsoft hat ein weiteres Day-One-Spiel für den Xbox Game Pass im Juni 2025 bestätigt, das als das größte Day-One-Spiel für den Sommermonat gilt. Wer die Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft besitzt, sollte sich den 10. Juni 2025 im Kalender markieren. Zu den bereits bestätigten Day-One-Spielen im Juni gehören „The Alters“, „Rematch“ und „FBC: Firebreak“. Neu hinzu kommt die kürzlich angekündigte Neuauflage von „Warhammer 40,000: Space Marine“, die unter dem Namen „Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition“ erscheint.

Was ist Xbox Game Pass?

Was bietet der Xbox Game Pass? Der Xbox Game Pass ist ein Abonnementservice von Microsoft Gaming, der es Nutzern ermöglicht, über eine Vielzahl von Plattformen, einschließlich Videospielkonsolen, Windows-PCs und Cloud, auf eine rotierende Bibliothek von Spielen zuzugreifen. Mit dem Xbox Game Pass Ultimate erhältst du Zugriff auf Xbox Cloud Gaming und andere exklusive Vorteile.

Seit Januar 2018 sind alle neuen Xbox Game Studios-Titel sofort bei ihrer Veröffentlichung für Game Pass-Abonnenten verfügbar. Im September 2023 wurde Xbox Live Gold eingestellt und in den Xbox Game Pass als eine neue, kostengünstigere Stufe, Xbox Game Pass Core, integriert, die eine begrenzte Anzahl kostenloser Titel bietet.

Neuauflage von Warhammer 40,000: Space Marine

Warum wird „Warhammer 40,000: Space Marine“ neu aufgelegt? Ursprünglich 2011 veröffentlicht, erhielt das Spiel gemischte Kritiken, ist jedoch durch die erfolgreiche Veröffentlichung des Nachfolgers „Warhammer 40,000: Space Marine 2“ im Jahr 2024 wieder in den Vordergrund gerückt. Das Remaster „Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition“ wird am 10. Juni 2025 veröffentlicht und für Xbox Game Pass Ultimate und Xbox Game Pass PC-Abonnenten zum kostenlosen Download verfügbar sein.

Das Originalspiel war ein Mix aus Third-Person-Shooter und Hack-and-Slash und ermöglichte es den Spielern, in die Rolle von Titus, einem Ultramarin-Lieutenant, zu schlüpfen. Der Nachfolger, entwickelt von Saber Interactive, wurde ein großer Erfolg und übertraf den Vorgänger in puncto Relevanz und Popularität.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X

Was ist neu bei „Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X“? Die neueste Version des Spiels, „Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X“, wird ebenfalls am 10. Juni 2025 veröffentlicht. Obwohl es als ein bedeutendes Xbox Game Pass Day-One-Spiel angesehen werden könnte, bleibt es aufgrund seiner Free-to-Play-Option weniger exklusiv. Das Spiel ist bekannt für seinen Fokus auf Umweltzerstörung und taktische Zusammenarbeit zwischen Spielern.

Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2015 hat „Rainbow Six Siege“ sich als eines der besten Multiplayer-Spiele etabliert, besonders durch die kontinuierlichen Updates und Verbesserungen von Ubisoft. Die neue Version verspricht eine semi-Free-to-Play-Erfahrung und bietet eine Reihe neuer Inhalte und Verbesserungen.

Preisinformationen und Verfügbarkeit

Wie viel kostet die Neuauflage von „Warhammer 40,000: Space Marine“? Bei Veröffentlichung wird „Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition“ 39,99 Euro kosten. Xbox Game Pass-Abonnenten haben die Möglichkeit, das Spiel mit einem 20-prozentigen Rabatt zu erwerben, solange es in der Game Pass-Bibliothek verfügbar ist, was den Preis auf 32 Euro senkt.

Wie lange das Spiel im Xbox Game Pass verfügbar sein wird, ist derzeit nicht bekannt. Die Verfügbarkeit kann variieren, und Abonnenten sollten sich beeilen, um das Spiel herunterzuladen, solange es verfügbar ist.

Was denkst du über die neuen Angebote im Xbox Game Pass? Teile deine Meinung in den Kommentaren!