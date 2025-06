Walton Goggins als M. Bison im neuen Street Fighter-Film von Legendary Pictures

Die Vorfreude auf den kommenden Live-Action-Film „Street Fighter“ von Legendary Pictures wächst, da Berichte über die Besetzung von Walton Goggins als den ikonischen Bösewicht M. Bison die Runde machen. Der gefeierte Schauspieler, bekannt aus der Serie „Fallout„, soll in die Rolle des mächtigen Tyrannen schlüpfen, welcher in der Street Fighter-Serie als der Anführer der kriminellen Organisation Shadaloo bekannt ist. Diese Entwicklung wurde von Insider Jeff Sneider gemeldet, der auch weitere bedeutende Besetzungsdetails für die Videospielverfilmung enthüllte.

Wer ist Walton Goggins?

Was macht Walton Goggins zu einer interessanten Wahl für M. Bison? Walton Goggins hat sich in der Schauspielwelt einen Namen gemacht, insbesondere durch seine Rollen in Serien wie „Justified“ und „Fallout“. Er ist bekannt für seine Fähigkeit, komplexe Charaktere mit Tiefe und Intensität darzustellen. Darüber hinaus hat Goggins in Filmen wie „Django Unchained“ und „The Hateful Eight“ mitgewirkt, was seine Vielseitigkeit und sein Talent unterstreicht.

Goggins‘ mögliche Darstellung von M. Bison könnte eine frische und einzigartige Interpretation des Charakters bringen. M. Bison ist bekannt für seine übermenschlichen Fähigkeiten und sein Streben nach Weltherrschaft, was eine spannende Herausforderung für Goggins darstellen dürfte.

Die Rolle von M. Bison im Street Fighter Universum

Was macht M. Bison zu einem solch ikonischen Bösewicht? M. Bison, ursprünglich als Vega in Japan bekannt, ist der Hauptantagonist der Street Fighter-Serie. Er ist der Anführer der Shadaloo-Organisation und bekannt für seine destruktive „Psycho-Kraft“, die ihm übermenschliche Fähigkeiten verleiht. Diese Macht ermöglicht es ihm, zu schweben, sich zu teleportieren und verheerende Angriffe auszuführen, die oft als violette Flammen erscheinen.

Seit seiner Einführung in „Street Fighter II“ ist M. Bison ein zentraler Charakter in der Serie und wird oft als Endgegner dargestellt. Seine Präsenz in der Handlung ist geprägt von seinem unstillbaren Streben nach Macht und Kontrolle, was ihn zu einem gefürchteten und respektierten Gegner macht.

Weitere spannende Besetzungen

Wer wird sonst noch im neuen Street Fighter Film mitspielen? Neben Goggins sind weitere interessante Besetzungen geplant. Orville Peck steht in Verhandlungen, um Vega zu spielen, einen maskierten Kämpfer, der japanisches Ninjutsu mit spanischem Stierkampf kombiniert. Auch Centineo ist als Ken Masters dabei, der beste Freund und Rivale von Ryu. Ken ist bekannt für seine feurigen Angriffe und seine dynamische Kampfweise.

Reigns wird die Rolle von Akuma übernehmen, einem der gefürchtetsten Charaktere der Serie. Akuma ist der jüngere Bruder von Gouken, dem Meister von Ryu und Ken, und bekannt für seine dunkle, zerstörerische Kraft, die „Satsui no Hado“.

Die Entwicklung des Street Fighter Films

Wie sieht die Zukunft des Street Fighter Films aus? Die Entwicklung des neuen Street Fighter Films war nicht ohne Herausforderungen. Ursprünglich sollten Danny und Michael Philippou Regie führen, jedoch verließen sie das Projekt aufgrund von Terminproblemen. Kitao Sakurai, bekannt für „Bad Trip“ und „Twisted Metal“, wurde als neuer Regisseur engagiert. Der Film sollte ursprünglich im März 2026 erscheinen, jedoch wurde das Release-Datum von Sony verschoben und bleibt derzeit unklar.

Frühere Versuche, Street Fighter auf die große Leinwand zu bringen, waren durchwachsen. Der Film von 1994 war ein kommerzieller Erfolg, während der 2009er Reboot weitgehend negativ aufgenommen wurde. Die Webserie „Street Fighter: Assassin’s Fist“ von 2014 wurde hingegen für ihre originalgetreue Umsetzung gelobt.

Was denkst du über die mögliche Besetzung von Walton Goggins als M. Bison im neuen Street Fighter Film? Lass es uns in den Kommentaren wissen!