Voidtrain ab November 2025 im Xbox Game Pass – PS5-Version unbekannt

Der Countdown läuft: Am 7. November 2025 wird Voidtrain, ein aufregendes Co-op-Survival-Game, auf Xbox Game Pass erscheinen. Dieses Spiel bietet eine einzigartige Mischung aus Überleben, Crafting und Erkundung in einer interdimensionalen Welt namens The Void. Bis zu vier Spieler können gemeinsam Ressourcen sammeln, feindliche Außenposten erobern und ihre Ausrüstung anpassen, während sie mit ihrem Zug durch eine feindliche offene Welt reisen.

Besonderheiten von Voidtrain

Was macht Voidtrain so besonders? Voidtrain unterscheidet sich durch seine innovative Spielmechanik, bei der die Basis der Spieler ständig in Bewegung ist. Diese mobile Basis erlaubt es dir, in immer neue Gebiete vorzudringen und dort Ressourcen zu sammeln. Das Spiel enthält robuste Basisbau-Mechaniken und eine Vielzahl an Aktivitäten, die dich beschäftigen werden.

Die Spieler können nicht nur die Umgebung erkunden und Ressourcen abbauen, sondern auch ihre Ausrüstung individuell anpassen und verbessern. Diese Mechaniken machen Voidtrain zu einem spannenden Erlebnis, das kontinuierlich Anpassung und strategisches Vorgehen erfordert.

Verfügbarkeit und Plattformen

Auf welchen Plattformen wird Voidtrain verfügbar sein? Neben dem Xbox Game Pass wird Voidtrain auch auf PC über Steam und den Epic Games Store erhältlich sein. Die PC-Version hat bereits seit ihrem Early Access-Start mehr als 3.000 weitgehend positive Bewertungen auf Steam erhalten. Benutzer loben insbesondere das Tauschsystem und die Vielfalt des Inhalts als herausragende Merkmale.

Interessanterweise fehlt in der Liste der Zielplattformen der PS5, obwohl das Spiel zuvor für Sonys aktuelle Konsole bestätigt wurde. Hierzu hat HypeTrain Digital noch keine offizielle Stellungnahme abgegeben, was darauf hindeutet, dass die PS5-Version möglicherweise mehr Entwicklungszeit benötigt.

Reaktionen der Community

Wie reagiert die Community auf Voidtrain? Die Rückmeldungen der Early Access-Spieler sind überwiegend positiv. Viele loben die umfangreichen Handelsmechaniken und die große Vielfalt an Inhalten, die das Spiel bietet. Der Preis von 29,99 Euro wird angesichts der gebotenen Inhalte von vielen als fair empfunden.

Einige Kritiken gibt es jedoch bezüglich der Schreibqualität und des Inventarmanagements. Diese Punkte könnten für zukünftige Updates und Verbesserungen berücksichtigt werden, um das Spielerlebnis weiter zu optimieren.

Weitere Neuerscheinungen im Xbox Game Pass

Welche weiteren Spiele erscheinen im November 2025 auf Xbox Game Pass? Neben Voidtrain wird es im November 2025 eine Reihe weiterer spannender Veröffentlichungen geben. Dazu gehören:

Football Manager 26 am 4. November

Winter Burrow am 12. November

Call of Duty: Black Ops 7 am 14. November

am 14. November Moonlighter 2: The Endless Vault am 19. November

Voidtrain wird somit die sechste bestätigte Veröffentlichung im Xbox Game Pass für November sein.

Was hältst du von der bevorstehenden Veröffentlichung von Voidtrain? Teile deine Gedanken und Meinungen in den Kommentaren!