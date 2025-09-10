Valve bringt Steam-Update – Eigenes Sortiersystem für Spielebibliothek

Am 9. September 2025 hat Valve mit einem umfangreichen Update für den Steam-Client überrascht. Benutzer können sich über zahlreiche Neuerungen freuen, die das Erlebnis auf der Plattform erheblich verbessern. Eine der bemerkenswertesten Änderungen betrifft die Sortierung der Spielebibliothek. Du kannst jetzt eigene Titel für deine Spiele festlegen, um sie in der gewünschten Reihenfolge anzuzeigen. Das bedeutet, dass du die Assassin’s Creed-Reihe oder die Yakuza-Spiele in chronologischer Reihenfolge sortieren kannst, ohne dass die sichtbaren Namen der Spiele in deiner Bibliothek verändert werden.

Verbesserte Spielsortierung und Anpassung

Wie funktioniert das neue Sortiersystem? Mit der Einführung eines neuen Anpassungs-Tabs in den Spieleigenschaften kannst du jetzt benutzerdefinierte Titel für deine Spiele festlegen. Diese Titel werden verwendet, um die Spiele in der Bibliothek zu sortieren, ohne die eigentlichen Anzeigetitel zu ändern. Dies bedeutet, dass du beispielsweise die Assassin’s Creed-Spiele in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung anzeigen kannst, indem du die Spiele intern als Assassin’s Creed 1 bis 12 benennst.

Zusätzlich kannst du auch benutzerdefinierte Grafiken für die Spiele festlegen, was der Bibliothek eine persönliche Note verleiht. Diese Neuerung wird besonders von denjenigen geschätzt, die Wert auf eine übersichtliche und organisierte Spielebibliothek legen.

Leistungsüberwachung und neue Funktionen

Was bietet das neue Performance-Overlay? Ein weiteres Highlight des Updates ist die Verbesserung des Performance-Overlays. Dieses bietet nun die Möglichkeit, die CPU-Temperatur sowohl unter Windows als auch unter Linux direkt im Overlay zu überwachen. Diese Funktion erfordert auf Windows-Systemen einen Kernel-Modus-Treiber, kann aber in den In-Game-Einstellungen deaktiviert werden, falls du das nicht möchtest.

Zusätzlich wurden zahlreiche Performance-Verbesserungen für das Overlay vorgenommen, insbesondere bei der Darstellung von FPS-Diagrammen und der Nutzung von Vulkan und Open GL. Diese Änderungen sorgen für eine flüssigere Darstellung und genauere Messungen der Hardwareauslastung.

Weitere nennenswerte Änderungen

Welche zusätzlichen Funktionen wurden eingeführt? Neben den großen Neuerungen gibt es viele kleinere Anpassungen, die den Steam-Client benutzerfreundlicher machen. Dazu gehört die Einführung eines neuen Menüs für Barrierefreiheitseinstellungen im Desktop-Modus. Hier kannst du beispielsweise den Kontrast erhöhen oder die Bewegungen der Benutzeroberfläche reduzieren.

Auch das Big Picture Mode, das für die Steuerung mit Gamepads optimiert ist, hat einige Verbesserungen erfahren. So wurden Fehler behoben, die die Anzeige von Avataren und Freundeslisten betrafen, und die Benutzerfreundlichkeit bei der Navigation durch die Spielebibliothek wurde erhöht.

Technische Verbesserungen und Fehlerbehebungen

Welche technischen Probleme wurden behoben? Valve hat sich intensiv um bestehende Probleme gekümmert. Zahlreiche Fehlerbehebungen betreffen die Darstellung von Schriften und die Ausrichtung der Benutzeroberfläche im In-Game-Overlay, die zuvor bei hohen DPI-Einstellungen unscharf oder ungleichmäßig erscheinen konnten. Auch die Erkennung und Darstellung von Gamepad-Eingaben in verschiedenen Spielen wurde verbessert.

Ein spezieller Fokus lag auf der Optimierung der Performance-Monitor-Funktionalität unter verschiedenen Betriebssystemen. Das Update verbessert die Leistung auf macOS, Windows und Linux und sorgt dafür, dass die Performance-Monitor-Daten genauer und konsistenter sind.

Fazit und Ausblick

Wie profitieren die Nutzer von den Änderungen? Diese Änderungen bieten dir mehr Kontrolle über deine Spielebibliothek und die Darstellung im Steam-Client. Besonders die neuen Anpassungsoptionen und die verbesserte Hardwareüberwachung werden vielen Nutzern zugutekommen. Valve zeigt mit diesem Update einmal mehr, dass sie auf das Feedback der Community hören und die Benutzererfahrung kontinuierlich verbessern wollen.

Wir sind gespannt, welche weiteren Innovationen Valve in der Zukunft für Steam plant und wie sie das Spielerlebnis weiter optimieren werden.

Was hältst du von den neuen Funktionen des Steam-Updates? Teile uns deine Meinung in den Kommentaren mit!