Unbeflecktes Herz finden in V Rising – Wie bekomme ich verbesserte Blutessenz?

V Rising und das Ressourcen-Managementsystem können uns ganz schön zum Grübeln bringen, da die einzelnen Materialien ziemlich gut versteckt sein können.

Einige Ressourcen wie Steinblöcke oder Hölzer sind einfacher zu beschaffen, doch andere wie die Unbefleckten Herzen sind hingegen nicht ganz so einfach zu finden. Aber wo genau stoßen wir auf Unbefleckte Herzen?

Mit dieser Lösung erfahrt ihr, wo ihr Unbefleckte Herzen finden könnt und was ihr beim Sammeln beachten müsst, um schnellstmöglich an Verbesserte Blutessenz (Greater Blood Essence) zu gelangen.

V Rising: Was sind Unbefleckte Herzen?

Was muss ich über Unbefleckte Herzen wissen? Wenn wir von Herzen sprechen, dann gibt es in „V Rising“ verschiedene Items. Die Verdorbene Herzen finden wir überall. Viele NPCs lassen sie fallen. Und die Herzen in diesem Spiel sind nicht ohne. Mit ihnen können wir eine kleine Menge Blut herstellen, wenn es einmal brenzlig wird.

Aber es gibt nicht nur diese niederen Herzen. Ein Unbeflecktes Herz (Unsullied Heart) fällt da schon in eine ganz andere Kategorie.

Und Vorsicht: Da sie so selten sind und eher schwerer zu beschaffen, solltet ihr sie nicht als Snack verwenden. Ihr braucht sie dringend für eure Burg. Denn nur mit Unbefleckten Herzen könnt ihr zum Beispiel einen Thron errichten.

Wo kann ich Unbefleckte Herzen finden?

Es gibt keine Locations, in denen diese Unbefleckten Herzen vermehrt vorzufinden sind. Aber dafür droppen sie im Grunde immer wieder, wenn ihr bestimmte Voraussetzungen erfüllt.

Unbefleckte Herzen droppen, wenn ihr V-Blutträger oder starke Einheiten tötet. Der Blutaltar dient als Hilfe, um die höherstufigen V-Blutträger aufzuspüren. Diese Gegner droppen ein solches Herz. Macht euch also bereit für den Kampf.

Diese Feinde halten Unbefleckte Herzen versteckt. © Stunlock Studios

Es gilt, je höher das Level der Feinde, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit auf solch einen Drop. Sie sollten mindestens Level 16 oder höher sein. Als erste Anlaufstelle könnt ihr dafür die Kupfermine der Banditen (Bandit Copper Mine) aufsuchen. Sie ist auf der Karte vermerkt, genauso wie alle V-Blutträger, die ihr bekämpfen müsst.

Was kann ich mit Unbefleckten Herzen tun?

Unbefleckte Herzen sind deshalb so wichtig, weil ihr sie für eine bestimme Quest benötigt – falls ihr überhaupt die Quests abarbeitet.

So oder so kommt ihr im Laufe von „V Rising“ an einen Punkt, an dem ihr einen majestätischen Schlossthron errichten möchtet, um eure Diener auswärts auf die Reise zu schicken. Und apropos Diener. Für den Dienersarg benötigen wir dieses Material ebenfalls.

Für einen Trhon benötigen wir insgesamt vier Große Blutessenzen, die wir mit vier oder drei (falls ihr den richtigen Boden in eurer Burg habt) Unbefleckten Herzen herstellen können. Ohne diese Herzen geht es demnach nicht. Wichtig ist diese Blutessenz zudem beim Ausbau des Burgherzes, was eure Burg als Ganzes vergrößern kann.

© Stunlock Studios/PlayCentral.de

Die Unbefleckten Herzen könnt ihr übrigens in der Blutpresse zur Großen Blutessenz umwandeln.

Diese Produktionen könnt ihr in der Blutpresse vollziehen:

4x Ratte = 10x Blutessenz

4x Verdorbenes Herz = 60x Blutessenz

4x Unbeflecktes Herz = 1x Verbesserte Blutessenz

200x Blutessenz = 1x Verbesserte Blutessenz

4x Erlesenes Herz = 1x Urblut-Essenz

12x Verbesserte Blutessenz = 1x Urblut-Essenz

Trick fürs Sammeln von Verbesserte Blutessenz

Wenn euch das Sammeln von Unbefleckten Herzen zu mühselig ist, dann gibt es noch einen kleinen Trick, der euch ebenfalls an Verbesserte Blutessenzen führt.

Es gibt einen V-Blutträger, der ein bestimmtes Rezept trägt. Das ist ein Rezept, mit dem ihr die großen Blutessenzen andersartig herstellen könnt.

Nehmt also die Fährte von Tristan der Vampirjäger auf und schaltet ihn aus. Im Anschluss könnt ihr Verbesserte Blutessenz mit 200 Einheiten von Blutessenz herstellen.

Wissenswert: Einige Upgrades, beispielsweise bestimmte Eisenwaffen, benötigen ebenfalls Große Blutessenzen, was die Ressource umso wertvoller gestaltet. Ihr solltet also immer vorsichtig mit diesem Material umgehen und sie nicht verschwenden.