Tristan der Vampirjäger besiegen in V Rising – Tipps und Tricks

Wer in dem Survival-Adventure V Rising zum mächtigen Vampirlord oder zur mächtigen Vampirlady werden will, muss eine Menge Blut schlürfen, viele Ressourcen sammeln und starke Gegner, sogenannte V Bloods bezwingen. Einer davon hört auf den Namen Tristan der Vampirjäger und ist seines Zeichens ein richtig harter Brocken.

Dieser professionelle Meuchelmörder der spitz bezahnten Untoten ist der wahrscheinlich schwerste Feind im Anfangsgebiet und einer der anspruchsvollsten V Bloods (V-Blutträger), denen ihr euch bei eurem Aufstieg zu wahrer Macht entgegenstellen müsst. In diesem Guide verraten wir euch, wo ihr Tristan findet und wie ihr den Boss besiegen könnt.

V Rising: So findet ihr Tristan der Vampirjäger

Die meisten Bosse in „V Rising“ befinden sich an einem festen Ort und sind daher leicht zu finden, Tristan gehört jedoch nicht dazu. Der Vampirjäger patrouilliert in den Farbane Woods und greift jeden Vampir an, den er zu sehen bekommt. Was ihn für Neulinge zu einem echten Problem macht, das man am besten weiträumig umgeht.

Doch früher oder später müsst ihr euch dem Todfeind der Vampire stellen, schließlich könnt ihr solche Konkurrenz in der Nähe eures Schlosses nicht gebrauchen. Außerdem lohnt es sich, den V Blood zu besiegen, denn nach seinem Tod erhaltet ihr den Bluthunger und das Rezept für die Verbesserte Blutessenz, das ihr für ein Unbeflecktes Herz benötigt.

Bluthunger ist eine Vampirkraft, die es euch ermöglicht, ohne Umschweife die Blutgruppe und -qualität von Zielen in der Nähe zu bestimmen, was euch einiges an Zeit und Mühe spart. Die Verbesserte Blutessenz ist genau wie der kleinere Vertreter eine Energiequelle, die aus Blut destilliert wird, um das eigene Schloss mit Energie zu versorgen.

Dafür müsst ihr den Vampirjäger natürlich erst einmal finden, doch bevor ihr euch auf die Suche macht, stellt sicher, dass ihr zumindest ungefähr auf Stufe 46 seid, denn vorher ist dieser V Blood beinahe unbesiegbar und selbst wenn ihr ihm auf Augenhöhe begegnet, erwartet euch immer noch ein harter Kampf.

Der Boss wandert in den Farbane Woods auf der Straße umher und bleibt nie an einem Ort stehen. Daher ist es meist wahrscheinlicher, dass ihr ihm versehentlich in die Arme lauft, anstatt ihn zu finden, wenn ihr ihn sucht. Gute Chancen auf eine Begegnung habt ihr meist im östlichen Bereich der Wälder, aber es gibt einen deutlich genaueren Weg, Tristan zu finden.

Verwendet die Ortungsmechanik des Blutaltars, um die Spur des Bosses aufzunehmen und ihn gezielt zu jagen. Doch seid vorsichtig, denn bei Blickkontakt wird dieser Vampirjäger sofort den Kampf mit euch beginnen. Und zu eurem Pech kann Tristan eure Lebenspunkte in Sekundenschnelle reduzieren, was eine Menge Heiltränke und eine gute Strategie im Kampf erforderlich macht.

Tristan ist ein mächtiger Vampir. Aber mit diesem Trick könnt ihr ihn besiegen. ©Stunlock Studios.

Tristan der Vampirjäger besiegen, eine sinnvolle Strategie

Wie kann ich Tristan sicher besiegen? Sobald ihr in V Rising den Kampf mit Tristan begonnen habt, solltet ihr den Abschneider von toten Hälsen von der Straße weglocken, denn patrouillierende Menschen werden ihm zu Hilfe kommen, was in dieser Auseinandersetzung das Zünglein an der Waage sein kann. Bekämpft den Vampirjäger also lieber abseits der Wege und Pfade, wo es bei einem Duell bleibt.

Je nachdem, in welchem Gebiet ihr euch befindet, könnt ihr auch nahe Monster wie beispielsweise Steingolems anlocken und dazu bringen, euren gemeinsamen Feind anzugreifen. Ist dieser dann mit dem Wesen beschäftigt, könnt ihr von eurer Armbrust Gebrauch machen und ein bisschen Schaden aus der Ferne austeilen.

Die Strategie mit dem Reittier: Eine weitere Taktik, die sich im Kampf bewährt hat, ist, auf das Pferd zu steigen, in den Galopp zu wechseln und Tristan mit einem Speer beim vorbeireiten zu attackieren. Tristan gelingt es nur selten, auf diesen Angriff entsprechend zu reagieren, und ihr könnt diese Herangehensweise bei Erfolg beliebig oft wiederholen.

Solltet ihr auf diese Strategie zu Pferd setzen, stellt sicher, dass ihr euch auf einem weitgehend offenen Feld befindet, denn Bäume und Felsen behindern euch bei der Sturmattacke und sobald ihr irgendwo hängen bleibt, seid ihr für Tristan der Vampirjäger ein gefundenes Fressen. Achtet also im Kampf unbedingt auf eure Umgebung.

So oder so solltet ihr vor dem Kampf mit Tristan darauf achten, dass ihr genügend Abwehr gegen Feuer dabei habt, da dieser V Blood aus V Rising gerne auf etwas heißere Attacken setzt. Außerdem solltet ihr eine ganze Wagenladung an Heiltränken mitnehmen, schließlich verursacht Tristan hohen Schaden und zusätzlich Schaden über Zeit, was euch durchaus in Bedrängnis bringen kann.

Da Tristan fast durchgehend auf eine Kombination aus Feuerangriffen mit dem Schwert und seine Armbrust setzt, ist es für Spieler*innen, die ihre Spielfigur noch nicht perfekt beherrschen, ratsam, auf Abstand zu bleiben. Dies ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn der Vampirjäger von seinen Bomben Gebrauch macht, die Bereichsschaden verursachen.

Der Rest des Kampfes besteht im Grunde nur noch aus dem richtigen Timing, denn sowohl den Angriffen mit dem Schwert als auch den Fernkampfattacken könnt ihr mit Ausweichschritten zur Seite entgehen. Setzt der V Blood Tristan jedoch Bomben ein, sprintet direkt durch ihn hindurch. Dafür braucht ihr aber auch ein gutes Gespür für den richtigen Abstand zum Gegner.

Wichtig: Bedenkt, dass dieser Bosskampf in „V Rising“ durchaus eine Weile andauern kann, beginnt das Duell also bestenfalls zur Abenddämmerung, damit ihr nicht plötzlich im Sonnenlicht kämpfen müsst und von Schatten zu Schatten huscht.