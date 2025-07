Trials of Mana Highlight im Xbox Game Pass – Endlich für Retro-Fans verfügbar

Mit dem neuesten Update des Xbox Game Pass dürfen sich Fans von Retro-RPGs auf ein besonderes Highlight freuen: Trials of Mana, das Remake eines SNES-Klassikers aus dem Jahr 1995, ist nun auf der Plattform verfügbar. Ursprünglich war das Spiel ein exklusiver Titel für die SNES-Konsole und erschien nur in Japan. Erst im Jahr 2020 fand das Spiel mit einem 3D-Remake seinen Weg in den Westen, und nun ist es auch für die Xbox Series S und Xbox Series X verfügbar.

Die Reise von Trials of Mana

Wie entwickelte sich Trials of Mana über die Jahre? Trials of Mana, veröffentlicht von Square, bevor es mit Enix fusionierte, ist der Nachfolger des 1993 erschienenen Secret of Mana. Als dritter Teil der Mana-Serie bietet das Spiel eine einzigartige Erzählweise, bei der sich die Geschichte je nach gewähltem Hauptcharakter und seinen Begleitern ändert. Diese Mechanik verlieh dem Spiel schon früh einen besonderen Reiz und hält es bis heute frisch und spannend.

Die offizielle Synopsis des Spiels beschreibt eine Welt, die einst von der Göttin des Mana gerettet wurde. Mit dem Schwert des Mana besiegte sie die furchterregenden Benevodons und versiegelte sie in den acht Mana-Steinen. Doch die Ruhe war nur von kurzer Dauer, denn finstere Mächte planen, die Benevodons zu befreien und die Welt erneut zu bedrängen.

Das Gameplay von Trials of Mana

Was erwartet dich im Gameplay von Trials of Mana? Spielerisch bietet Trials of Mana eine spannende Mischung aus Rollenspiel-Elementen und actionreichen Kämpfen. Die Spielzeit variiert je nach Spielstil zwischen 20 und 30 Stunden, wobei Komplettisten mit 40 bis 45 Stunden rechnen sollten, um alle Geheimnisse des Spiels zu lüften und die Geschichte voll auszukosten.

Wer das Spiel über den Xbox Game Pass ausprobiert, kann sich auf einen exklusiven Rabatt von 20 Prozent beim Kauf freuen. Doch wie lange das Spiel im Game Pass verfügbar sein wird, bleibt unklar, da weder Microsoft noch Square Enix hierzu Angaben gemacht haben.

Zugang zu Trials of Mana

Wie kannst du Trials of Mana erleben? Als Abonnent des Xbox Game Pass kannst du das Spiel direkt auf deiner Xbox Series S oder X erleben. Dank der Integration in den Game Pass ist es einfacher denn je, in die Welt von Trials of Mana einzutauchen und die epische Geschichte zu erleben, die einst die Herzen der SNES-Fans eroberte.

Die Veröffentlichung auf der Xbox-Plattform stellt einen weiteren Meilenstein in der Verfügbarkeit des Spiels dar, nachdem es bereits auf der Nintendo Switch, dem PC und der PS4 neu aufgelegt wurde. Mit der Verfügbarkeit im Xbox Game Pass wird das Spiel nun einer noch breiteren Spielerschaft zugänglich gemacht.

Deine Meinung zählt!

Was hältst du von der Aufnahme von Trials of Mana in den Xbox Game Pass? Hast du das Spiel bereits ausprobiert, oder planst du, es in naher Zukunft zu tun? Teile deine Meinung und Erfahrungen in den Kommentaren unten mit der Community!