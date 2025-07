Tomb Raider I-III Remastered kostenlos für Prime-Mitglieder bis August 2025!

Wenn du ein Fan von klassischen Abenteuern bist, dann hast du jetzt die Möglichkeit, die ersten drei Tomb Raider Spiele kostenlos zu ergattern. Dieses Angebot läuft jedoch nur bis zum 1. August 2025. Um in den Genuss dieses Angebots zu kommen, benötigst du ein aktives Amazon Prime-Abonnement, da die Aktion über Prime Gaming läuft. Wichtig zu wissen ist, dass die Spiele nur als PC-Codes über GOG erhältlich sind.

Welche Spiele sind im Angebot enthalten?

Welche Tomb Raider Titel sind kostenlos verfügbar? Die Tomb Raider I-III Remastered Kollektion ist aktuell kostenlos erhältlich. Diese Sammlung, die 2024 von Aspyr veröffentlicht wurde, beinhaltet die ersten drei Tomb Raider Spiele: Tomb Raider aus dem Jahr 1996, Tomb Raider II aus 1997 und Tomb Raider III aus 1998. Diese Spiele sind Klassiker der PS1-Ära und wurden für moderne Plattformen überarbeitet.

Die Remastered-Versionen bieten nicht nur die Grundspiele, sondern auch alle DLC-Inhalte. Die Kollektion wurde bei der Veröffentlichung mit Metacritic-Wertungen zwischen 71 und 75 bewertet, wobei es einige Kritikpunkte an der Umsetzung moderner Steuerung und fehlender Features gab, die in ähnlichen Sammlungen oft zu finden sind.

Wie lange dauert es, die Spiele zu beenden?

Wie viel Zeit benötigst du, um alle Spiele zu spielen? Wenn du vorhast, alle drei Spiele der Tomb Raider Kollektion durchzuspielen, solltest du etwa 35 bis 40 Stunden einplanen. Dies ist jedoch nur die Mindestzeit. Für eine 100-prozentige Komplettierung der Spiele kannst du mit ungefähr 100 Stunden rechnen. Solltest du Trophäen und Erfolge sammeln wollen, benötigst du noch mehr Zeit.

Die Sammlung bietet dir die Möglichkeit, Lara Crofts originale Abenteuer in einer liebevoll restaurierten Fassung zu erleben. Aspyr beschreibt die Kollektion als die ultimative Edition, die zum ersten Mal alle Erweiterungen und geheimen Level auf modernen Plattformen vereint.

Warum solltest du zuschlagen?

Was macht dieses Angebot so besonders? Diese Kollektion ist eine seltene Gelegenheit, die Ursprünge eines der ikonischsten Videospielcharaktere zu erleben. Lara Croft ist nicht nur ein Symbol der Gaming-Welt, sondern auch ein Meilenstein in der Darstellung weiblicher Protagonisten in Videospielen.

Wenn du also die klassische Ära der PS1-Spiele nachholen oder neu erleben möchtest, ist dies die perfekte Chance. Verpasse nicht die Gelegenheit, diese Meilensteine der Videospielgeschichte kostenlos zu erhalten, solange das Angebot noch gültig ist.

Wie stehst du zu dem Angebot? Planst du, die Spiele herunterzuladen? Lass es uns in den Kommentaren wissen!