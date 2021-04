The Witcher-Spiele erreichen neuen Meilenstein: Über 50 Millionen verkaufte Einheiten

CD Projekt hat aktuelle Verkaufszahlen zu den Videospielen aus dem The Witcher-Franchise bekannt gegeben, die einen erneuten Meilenstein überschritten haben. Vor allem The Witcher 3: Wild Hunt hat hierzu erneut einen wesentlichen Teil beigetragen und führt nach wie vor die Spitze der meistverkauften Hexer-Games an.

The Witcher: Verkaufszahlen zeigen Beliebtheit der Games

Auch wenn mit Cyberpunk 2077 ein eher holpriger Start erfolgte, hat sich das aktuellste Rollenspiel von CD Projekt RED knapp 14 Millionen Mal verkauft. Eine ebenso hohe Verkaufswelle reiten nach wie vor die „The Witcher“-Games des polnischen Entwicklers, wie die aktuellen Zahlen beweisen.

Wie oft hat sich The Witcher verkauft? Insgesamt hat CD Projekt inzwischen über 50 Millionen Einheiten der Spielreihe verkauft. Allein über 30 Millionen Games sind dabei dem dritten Teil der Reihe zuzuordnen. Die übrigen 20 Millionen Sales verteilen sich demnach auf die beiden Vorgänger „The Witcher“ (2007) und den Nachfolger Assassins of Kings (2011). Gwent (2018) als kostenloses Online-Kartenspiel fällt aus diesen Berechnungen höchstwahrscheinlich raus.

Im Vergleich: Im Juni 2019 legte das Studio seine Zahlen ebenso offen und verkündete den Verkauf von rund 40 Millionen Einheiten. In den letzten beiden Jahren haben die Sales also nochmal ein ganzes Stück zugelegt, was wahrscheinlich nicht zuletzt dem Hype und den Erwartungen um „Cyberpunk 2077“ geschuldet war. Seinen wesentlichen Teil hat jedoch wohl die Netflix-Serie zu The Witcher beigetragen, die zahlreiche Zuschauer mit dem Franchise bekannt machte und zum Kauf der Games animiert.

The Witcher 3: Hype-Revival: Über 100.000 Spieler gleichzeitig auf Steam

Neuer Kurs für CD Projekt RED

Erst kürzlich legte das polnische Studio außerdem eine neue Unternehmensstrategie offen, die die Entwicklung künftiger Spiele stark beeinflussen wird. Mit dem neu ausgerichtet Fokus wurde so bereits der Standalone-Multiplayer für „Cyberpunk 2077“ eingestampft, der Release des Next-Gen-Upgrades für „The Witcher 3“ jedoch weiterhin für die zweite Hälfte von 2021 datiert. Ein solches Upgrade soll in einem ähnlichen Zeitraum für „Cyberpunk 2077“ ebenfalls erscheinen.

Ohnehin möchte CD Projekt das Hexer-Franchise am Leben halten und plant bereits mit weiteren Veröffentlichungen in der Fantasy-Welt des Geralt von Riva. Eine Fortsetzung in Form eines The Witcher 4 wird es so allerdings nicht geben, sondern vielmehr einen weitreichenden Ausbau des hauseigenen Hexer-Universums. Mit Informationen dazu hält sich das Studio allerdings noch bedeckt.

Geralts Rätselstunde: Wie viel weißt Du über The Witcher? Schritt 1 von 15 6% Wie heißt The Witcher im Original? Saga o Wiedźminie Saga o Witérzcky Saga o Hèxrozky

Wer war Publisher vom ersten Witcher-Spiel? Bandai Namco CD Projekt RED Atari

Wie heißt der Hauptcharakter der Reihe? Ciri Geralt Morhen

Die Enhanced Edition hatte einen großen Vorteil zum Original. Welchen? Andere Synchronsprecher Grafik-Upgrade auf 4K Mehr Komfortoptionen durch Schnellreise

Der zweite Teil hat einen Untertitel. Welchen? The Kingdoms Collapse Assassins of Kings Blood & Wine

Auf den Büchern welchen Autors basieren die Witcher-Spiele? Stephen King Andrzej Sapkowski Dmitri Alexejewitsch Gluchowski

Wovon werden die nördlichen Königreiche im Jahr 1271 beherrscht? Krieg Epidemie Höllenwelt

Was ist das Maximallevel in Assassins of Kings? 20 30 35

Womit fiel ein The Witcher-Spiel in der Öffentlichkeit besonders auf? Donald Tusk schenkte es Barack Obama Eine Sex-Szene wurde beim Superbowl gezeigt Ein Bundestagsabgeordneter spielte es während einer Debatte

Eine neue Engine kam in Assassins of Kings erstmals um Einsatz. Wie heißt sie? Aurora Engine Red Engine King Engine

Wie heißt der abschließende Hauptteil der gesamten Witcher-Spielesaga? Wild Hunt Hearts of Stone Blood and Wine

Wie heißt das berühmte Spiel aus The Witcher 3: Wild Hunt? Gwont Gwent Gwant

Gwent wurde sehr schnell entwickelt. Wie viele Tage waren nötig? Ein einziger Drei insgesamt Etwa 10

Wie viel größer ist The Witcher 3 im Vergleich zu Skyrim? 20 Prozent 30 Prozent 40 Prozent

Was passiert mit Keira Metz, wenn ihr sie in The Witcher 3 gehen lasst? Sie verrät Geralt Sie bringt sich selbst um Sie wird aufgespießt