Es ist wohl nun offizieller denn je: Die Weiterführung der The Witcher-Reihe wird definitiv erfolgen. CD Projekt-Chef Adam Kiciński bestätigte nun, dass die Arbeit an einem 4. Hauptspiel im Hexer-Universum direkt nach Release von Cyberpunk 2077 erfolgen wird.

Ein klares Konzept für The Witcher 4

Obwohl der nächste „The Witcher“-Teil nicht The Witcher 4 heißen wird, so erwartet uns doch ein weiteres Singleplayer-Spiel in der von Buchautor Andrzej Sapkowski geschaffenen Welt. Im letzten Jahr bestätigte CD Projekt bereits, dass weitere Verträge mit dem polnischen Schriftsteller beschlossen worden, die als notwendige Grundlage ein weiteres „The Witcher“-Spiel bestätigten.

Nun wird Kiciński in einem Gespräch mit Eurogamer Poland sogar noch ein wenig konkreter und teilt mit, dass man mit der Entwicklung eines potenziellen „The Witcher 4“ beginnen wird, sobald „Cyberpunk 2077“ am 17. September 2020 in die Ladenregale eingezogen ist. Für das neue Hexer-Spiel stünde sogar schon ein „relativ klares Konzept“ fest.

The Witcher 4 wird keine Fortsetzung

Nicht nur wird das Spiel nicht „The Witcher 4“ heißen, es wird auch keine direkte Fortsetzung von The Witcher 3: Wild Hunt bilden, das im Jahr 2015 erschienen ist. So wird nun vermutet, dass Protagonist Geralt von Riva, dessen Geschichte definitiv zu Ende erzählt worden sein soll, möglicherweise von seiner Ziehtochter Ciri als neue Hauptfigur abgelöst wird.

Mit den Arbeiten am vierten Hauptteil der „The Witcher“-Reihe wird also voraussichtlich im September begonnen, sofort nachdem „Cyberpunk 2077“ erschienen ist. Werkeln soll daran jedoch ein kleineres Team von Entwicklern, zwei weitere größere Teams werden weiterhin mit dem Ausbau von „Cyberpunk 2077“ beschäftigt sein, wie dem angekündigten Multiplayer und den geplanten DLCs.

Ohnehin konzentriert sich CD Projekt RED aktuell genau auf diese beiden Franchise-Modelle: Cyberpunk 2077 und The Witcher. Damit erwartet uns wohl noch so einiges in den beiden Spielwelten. Gerade die Hexer-Reihe sollte sich auch nach dem Erfolg der Netflix-Serie The Witcher künftig mehr als lohnen. Sobald weitere Informationen erfolgen, erfahrt ihr es natürlich hier.