Fans der Witcher-Serie haben nach der ersten Staffel des Netflix-Serienhits mit Henry Cavill als Hexer Geralt einen regelrechten Aufstand bezüglich der Rüstungen der Nilfgaard-Soldaten gemacht.

Das neue Design der Rüstungen stieß bei den Kennern der Hexer-Saga – das auch als Vorlage für die gleichnamige Videospielreihe von CD Projekt RED dient – auf so starke Kritik, dass Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich einlenkte und ab der 2. Staffel das Aussehen der Nilfgaard-Soldaten abänderte.

Während Witcher-Fans sicherlich gehofft haben, das Objekt des Hasses verschwindet für immer im Giftschrank der Modesünden, werden nun eines besseren gelehrt: Denn im Rahmen einer Präsentation von CD Projekt Red bezüglich des lang erwarteten Next Gen-Update des Action-Rollenspiels The Witcher 3: Wild Hunt bekommen die Fans genau diese hässlichen Nilfgaard-Rüstungen im neuen DLC präsentiert.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Auch Geralts Rüstung aus der Serie künftig im Spiel

Im DLC für The Witcher 3: Wild Hunt erhalten nicht nur die Rüstungen der Nilfgaard-Soldaten aus der Serie Einzug in die Spielreihe. Auch Geralts Aussehen in der Serie mit seiner neuen Rüstung wird künftig Teil des Spiels werden.

Damit reagieren die Spiele-Entwickler auf den enormen Erfolg der Netflix-Serie, die sich anfänglich mehr an dem Design der Spiele orientiert hatte. Inzwischen scheint es umgekehrt der Fall zu sein, und das Spiel wird an die Serie optisch angepasst, um auch die vielen Zuschauer den Zugang zur Spielreihe zu erleichtern. Bereits kurz nach dem Serienstart verzeichnete das Entwicklerstudio einen massiven Anstieg der Zugriffe und Verkäufe der Spielreihe.

Das Next Gen-Update für „The Witcher 3: Wild Hunt“ erscheint am 14. Dezember für PS5, Xbox Series X/S und den PC. Besitzer des Spiels für die PS4 und Xbox One erhalten laut Ankündigung des Studios das Update kostenlos.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

The Witcher-Serie: So geht es bei Netflix weiter

Derweil müssen sich Fans der Witcher-Serie bei Netflix noch eine ganze Weile auf die neuen Folgen der 3. Staffel gedulden. Während derzeit der überraschende Ausstieg von Henry Cavill als Hexer Geralt von Riva ab der 4. Staffel für hohe Wellen schlug, so dass Fans sogar ein Online-Petition für sein Bleiben gestartet haben, geht es noch in diesem Jahr mit einem weiteren Prequel weiter.

Die neue Prequel-Serie The Witcher: Blood Origin mit Michelle Yeoh über die Vorgeschichte der Elfenwelt geht am 25. Dezember 2022 bei Netflix an den Start. Einen ersten Trailer gibt es bereits vorab zu sehen.