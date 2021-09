The Witcher 3: Kurioser Bug klaut Geralts kultige Haarfarbe

The Witcher 3: Wild Hunt ist eins der wenigen Spiele, das viele Jahre nach der Veröffentlichung immer noch Spieler*innen gleichermaßen begeistern kann. Da so viele weiterhin durch die Welt des Hexers streifen, tauchen immer wieder vermeintlich unbekannte Bugs auf. Ein perfider Fehler klaut jetzt Geralt die Farbe vom Kopf.

Geralt verliert durch The Witcher 3-Bug seine Haarfarbe

Auf Reddit teilte die Nutzerin alion23 ihren Bug, der Geralt komplett anders aussehen lässt:

Aufgetreten ist diese Veränderung nachdem sie ihren Spielstand auf der PS5 geladen hat. Normalerweise erstrahlt Geralt als Hexer mit den typischen grauen Haaren. Doch wie das Video zeigt, gibt es einen Bug, wodurch den Haaren die kultige Farbe gestohlen wird . Dadurch hat der Monsterjäger dann auf einmal eine schwarze Haarpracht. Der Bug hängt aber nicht mit der Konsole sondern mit den Einstellungen des Fernsehers zusammen, wie sich herausgestellt hat.

Vor einigen Jahren kam das Thema nämlich bereits auf Reddit auf und entpuppte sich dort lediglich als Render-Fehler durch die HDR-Implementierung. Obwohl sich Geralt in einem Keller befand war die Umgebung hell aber die Haare wurden weiterhin sehr dunkel angezeigt. Beim Verlassen des Kellers wurden die Haare aber wieder heller.

Im neuesten Fall passiert etwas sehr ähnliches, da sich Geralt wieder einmal in einer Höhle befindet. Die Darstellung der dunklen Haare hängt mit dem bekannten HDR-Bug zusammen, der die Umgebung zu hell erscheinen lässt. Dadurch denkt das Spiel, dass Geralt in einer dunklen Umgebung ist und so die Haare in schwarzer Farbe darstellt. Durch den Bug ist dann aber der Ort so hell, dass alles klar erkennbar ist, weshalb die andere Haarfarbe von Geralt erkennbar ist. Sobald die Höhle wieder verlassen wurde, sollten die grauen Haare zurückkehren.

Die meisten Kommentare unter dem Reddit-Post finden jedoch, dass Geralt mit schwarzen Haaren noch besser und vor allem ein paar Jahre jünger aussieht. Vielleicht könnte das ja bei einem etwaigen nächsten „The Witcher“-Spiel eine Option für die Charakter-Gestaltung sein. Bisher ist das für „The Witcher 3: Wild Hunt“ nur mit einer PC-Mod möglich. Eine schlechte Figur mit schwarzen Haaren macht der Hexer auf jeden Fall nicht.

